„Při vysokých letních teplotách platí obecná pravidla a selský rozum. V tropickém počasí by se pacienti léčení s vysokým krevním tlakem rozhodně měli vyvarovat zvýšené psychické nebo fyzické námahy a samozřejmě, jako celá populace, dodržovat pitný režim,“ radí internista doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Dostatečný příjem tekutin tvoří opravdový základ prevence srdečních potíží. Ideální je samozřejmě čistá voda. Dáte-li si každou půlhodinku jednu skleničku, budete mít svůj pitný režim pod kontrolou. Při větších vedrech nebo při fyzické námaze příjem tekutin ještě zvyšte, a to zhruba dvojnásobně. Mějte ale na paměti, že nic se nemá přehánět. Nadměrným množstvím tekutin můžete zatížit ledviny i srdečně-cévní systém.

Vyhýbat byste se také měli přímému slunci, a to především v době mezi 11. a 15. hodinou, kdy jsou jeho paprsky nejsilnější. Ti, kteří nedají dopustit na klimatizaci, by si měli dávat pozor především na nastavení vhodné teploty. Klimatizace sice nabízí příjemné osvěžení, ale v horkých dnech ji nenastavujte příliš nízko. Ideální je teplota kolem 24 stupňů Celsia. Organismus se hůře vyrovnává s náhlým přechodem z horka do chladu a naopak. Rychlá změna teplot tak může způsobit řadu zdravotních komplikací.

Pokud už máte diagnostikovanou hypertenzi, a i s léčbou se necítíte ve své kůži, zkuste si doma změřit krevní tlak. Může to napomoci při rozhodování o dostatečnosti léčby, případně při úvaze o nutnosti změn terapie.

„Domácí měření se však musí provádět podle jasných pravidel a správně, jinak výsledky mohou spíše pacienta stresovat a situaci zhoršovat,“ vysvětluje kardiolog Michal Vrablík.

Pozor na stres při cestování



Pokud dodržujte všechna doporučení a pravidelně berete své léky, pak se nemusíte bát ani odletět do exotiky. Ovšem s malou výjimkou.

„Jako každé léky, mají i ty na snižování krevního tlaku své nežádoucí účinky. Při stresových situacích, jako může být pro mnoho lidí například cesta letadlem, kdy dochází ke změně tlaku a dehydrataci organismu, se může tlak zvýšit a stávající terapie pak funguje odlišně. Většinou ale dochází jen ke snížení účinku léků a pacienti pak pociťují závratě, bolesti hlavy a únavu. Problém, který často při cestování nastává, je ten, že si lidé nevezmou dostatečný počet prášků, špatně si je spočítají a poté je v zahraničí jen těžko shání. Cestování samo o sobě by nemělo být problém,“ upozorňuje MUDr. Jan Večeř z Interny-neurologie s. r. o.