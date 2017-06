Šest rad, jak rozhýbat metabolismus

Metabolismus by měl fungovat jako dobře promazaný stroj. Pokud tomu tak není, cítíte se unavení a hubnutí je o to složitější. Zařaďte do svého režimu pravidelné stravovací a cvičební návyky a vytěžte z vašeho metabolismu maximum. Odměnou vám bude skvěle vypadající, ale hlavně fungující tělo.