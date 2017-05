Postup: Hrášek vložte do vroucí vody na cca 2 minuty. Poté vyndejte a rychle zchlaďte v míse s ledem, aby zůstal krásně zelený. Vaječné bílky dejte do suché odmaštěné mísy a vyšlehejte se špetkou soli do tuhého sněhu. V robotu smíchejte sypké ingredience společně se dvěma žloutky, ¾ hrášku a nasekanou petrželkou. Důkladně rozmixujte, nakonec přisypte zbylou ¼ hrášku. Pánev rozpalte, přidejte olej a smažte lívance z každé strany přibližně 3 minuty.

Podávejte se smetanovým sýrem a čerstvou posekanou mátou. Přesný postup naleznete v přiloženém videu.