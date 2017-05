Dnes dvaatřicetileté Natalii se před čtyřmi roky změnil život. Do té doby zdravá žena, která se účastnila celé řady sportovních soutěží, prodělala ve velmi mladém věku mozkovou mrtvici.

Prvním příznakem, který ji upozornil na to, že něco není v pořádku, byla zhoršující se necitlivost v pravé části obličeje. Následovalo ochabnutí rtů, kterými mohla sotva hýbat, k tomu se přidaly halucinace. O chvíli později, kdy doma sešla do přízemí, aby připravila rodině snídani, zkolabovala.

Matka ji odvezla k praktickému lékaři, který potíže vyhodnotil jako silnou migrénu, a poslal je domů. Nicméně ženě předepsal nějaké léky na uklidnění a doporučil jí podstoupit oční test. Provádějící lékař během něj zjistil, že Natalie prodělala mozkovou mrtvici.

„Byla jsem v šoku, když jsem to zjistila,” uvedla pro Fox News. Navíc jí bylo řečeno, že za mrtvici mohla nejspíš antikoncepce, kterou užívala.

„Když se mi to přihodilo, opravdu jsem užívala hormonální antikoncepci, zhruba jeden rok. Lékaři nezjistili žádnou jinou příčinu, která by za to mohla. Nekouřím, nepiju, podle vyšetření srdce a dalších testů se mnou bylo jinak všechno v pořádku.”

Mrtvice jako vedlejší účinek antikoncepce



Natalie se po mrtvici poměrně rychle zotavila, trápí ji jen přetrvávající potíže s periferním viděním, kvůli kterým nemůže například hrát tenis.

„Také jsem si musela zopakovat test v autoškole, který jsem zvládla,” dodala. Chce se vrátit na univerzitu, aby si mohla udělat učitelské zkoušky. Chce ženy informovat o tom, že mrtvice může být reálný vedlejší účinek užívání antikoncepce. Široká veřejnost by také podle ní měla vědět, jaké zdravotní dopady prodělání mrtvice může mít.

„Lidé si myslí, že mrtvice postihuje jen starší lidi, já si myslela to samé, než jsem se s ní osobně setkala,” dodala.

Přes možná rizika, která s užíváním hormonálních pilulek souvisejí, a se kterými by se měla každá žena seznámit, je tato antikoncepce i nadále vysoce efektivním prostředkem, jak se mohou ženy chránit před nechtěným těhotenstvím, uvádí mluvčí britské společnosti Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA) . Také dodává, že ženy by s jejím užíváním rozhodně neměly hromadně přestávat.