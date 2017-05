Pokud se ptáte, co je vlastně kajenský pepř, odpověď je jednoduchá. Je to druh mletých červených čili papriček, který obsahuje specifickou látku kapsaicin, která má na naše tělo mnohé pozitivní účinky. Jaké to jsou?

Pomáhá při hubnutí

Ne nadarmo se mluví o kajenském pepři jako o zázračném koření. Studie ukázaly, že podstatně snižuje chuť k jídlu, a navíc zrychluje metabolismus, což vede k rychlejšímu spalování tuků.

Zbavuje bolesti



Kajenský pepř obsahuje kapsaicin, což je aktivní látka, která odstraňuje bolest. Analgetický účinek je významný zejména při lokálních problémech, proto se nejčastěji užívá při různých chronických bolestech krku, hlavy či zubů.

Uleví při nachlazení

Cítíte se mizerně? Podle webu Health stačí nasypat pár špetek kajenského pepře do vašeho oblíbeného čaje. Příjemně vás zahřeje, navíc uvolní hlen v krku i rýmu.

Pomáhá při léčbě vředů



Někteří lidé věří, že kořeněná jídla mohou způsobovat vředy, které se nejčastěji tvoří uvnitř žaludku či v tenkém střevě, ale opak je pravdou. Nedávné studie naznačují, že kapsaicin dokáže prolomit ochrannou bariéru vředů a tím napomáhá k jejich léčení.