Od Vánoc se těšíte na velikonoční volno, ale po jeho konci vás návrat do práce doslova zlomil? Pomalu si uvědomujete, že jste velikonoční svátky strávili vařením, návštěvami, dohnali jste úklid a vlastně jste si vůbec neodpočinuli. Po nástupu do práce se na vás nahrnuly stovky nevyřízených emailů a vy jen litujete, že jste si říkali, že „to počká až po Velikonocích”. Jak se v takové chvíli zachovat a jaké kroky vám pomohou dostat se zpátky do sedla?

Dýchejte

Rada, za kterou byste si asi nezaplatili, zní: dýchejte. Řeč ovšem není o obyčejném plytkém dýchání, které nezbytně patří k životu. Mluvíme o plném jógovém dechu. Není náhoda, že právě jógovým dechem začíná i končí každá lekce tohoto cvičení.

Při plném jógovém dechu se postupuje od břišního nádechu, přes hrudní až k podklíčkovému. Jednoduše řečeno jde o dlouhý nádech, při němž vzduch postupně postupuje do všech částí plic.

Pokuste se tento komplexní nádech natrénovat doma, ve vašem přirozeném prostředí, nebo navštivte hodinu jógy pro začátečníky, kde vám dech podrobně vysvětlí. Při těžkých situacích máme totiž tendenci zkracovat dech, čímž si odkysličujeme mozek. Hlubokým dechem dostane mozek víc kyslíku a lépe tak zvládá vypjaté situace.

Rozlišujte stres

Naučte se porozumět vašemu stresu. Pokud víte, že stres je přirozenou součástí vašeho života, a je jakousi motivací k dobrým výsledkům, tak se nejedná o špatný stres. Musíte si ale umět racionálně říci, co pod náporem stresu dokážete zvládnout, a co už ne.

Pokud si například špatně rozvrhnete čas, můžete zjistit, že i když vás motivuje stres, stejně nemáte šanci úkol dokončit. V takovém případě se nesnažte za každou cenu úkol stihnout včas, ale rozhlédněte se po dalších možnostech, jak ho vyřešit. Pokud byste úkol přeci jen odevzdali, nejspíš byste se svojí prací nebyli stoprocentně spokojeni, což by vedlo k přetrvávajícímu stresu.

Sport i odpočinek

Důležitým faktorem, který ovlivňuje duševní rozpoložení, je to, jak se cítíte ve vlastním těle. Pokud s ním nejste spokojeni, nebaví vás se oblékat a začínáte zanedbávat svůj vzhled. Trápí-li vás tělesné nedostatky, začněte dělat sport, který vás bude bavit, a zároveň s tímto problémem začne pracovat. Je jen na vás, jestli zvolíte box, nebo třeba taiči.

Další položkou, která se sportem souvisí, je odpočinek. Naučte se odpočívat tak, jak si tělo žádá. Vytvořte si z postele svatyni, kam si nebudete brát práci ani problémy. Zapomeňte na notebook či mobil, do postele si vezměte jen dobrou knížku nebo milovaného partnera. Vnitřně se nastavte na přesvědčení, že v posteli budete jen odpočívat. Zamezíte tak probouzení se s výčitkami, že jste místo spánku mohli dohnat úkoly, které vás straší i ve snu.

Řekněte ne

Uvědomte si jednu věc. Nemůžete zvládnout všechno, co si zamanete vy, nebo snad vaše okolí. Soustřeďte se pouze na to, co je doopravdy důležité. Špinavá okna, rodinný oběd nebo cvičení mohou počkat.

Naučte se lidem říkat ne, když víte, že to nezvládnete, nebo zvládnete, ale s pořádně odřenýma ušima. Nic není tak horké, jak se zdá, a rozhodně to nestojí za vaše pocuchané zdraví a nervy.

Přiznejte si problém

Naučte se rozpoznat problém včas a pojmenujte ho. Někteří lidé si při syndromu vyhoření stěžují na nechuť ráno vstát a jít do práce, jiní ztrácejí motivaci ve všech ohledech života.

Pokud jste všechny uvedené rady vyzkoušeli a stále jste vyčerpaní a chybí vám elán, zkuste si o tom promluvit s vašimi nejbližšími, nebojte se vyhledat i odbornou pomoc.