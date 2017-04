Jarní únava lidi nejvíce trápí v březnu a dubnu. V těchto měsících se obracejí tisícovky z nich na Seznam.cz Vyhledávání s dotazem, jak zvládnout jarní únavu. Favoritem mezi účinnými recepty je jarní detox, a to pomocí ovocných a zeleninových šťáv a bylinek, které jsou právě na jaře plné síly a zdraví prospěšných látek.

V boji proti jarní únavě pomáhají také sluneční paprsky. Aby také ne. V zimě jich je nedostatek, a kdo zrovna neholduje lyžování, nemá šanci nachytat vitamín D ani z horského sluníčka. Proto se tisíce lidí v Seznam.cz Vyhledávání zajímají i o to, kde jinde získat vitamín D. Často kladou dotazy jako: ´Nedostatek vitamínu D příznaky´, ´Co obsahuje vitamín D´, ´V jakých potravinách je vitamín D´ nebo ´Vitamín D kapky´.

Podívejte se s námi na sezónní bylinky, které si s jarní únavou velmi dobře poradí.

Smetánka lékařská neboli pampeliška



Pampeliška je svými blahodárnými účinky proslulá. Při očistné kúře přispívá ke správné funkci látkové výměny. Smetánka povzbuzuje trávicí orgány a podporuje sekreci trávicích šťáv. Také působí močopudně a podporuje tvorbu a sekreci žluči a žaludečních kyselin. Příznivě ovlivňuje činnost jater a ledvin. Je výborná jako posilovač celkové látkové výměny organismu. Využívá se také ke snížení hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi.

Mladé pampeliškové listy, které ještě neobsahují hořké mléko, jsou výbornou zeleninou do jarních salátů, jako hodnotný zdroj vitamínu C. Z rozkvetlých květů se dá připravit velmi zdravý pampeliškový med.

Medvědí česnek

Medvědí česnek je jeden z nejlepších životabudičů vůbec. Zachutná většinou i lidem, kteří normální česnek nesnesou nebo nemají rádi. Je neuvěřitelně všestranný, dají se totiž využít všechny jeho části – cibulky, listy i květ. Sezónu má od konce února do dubna.

Čerstvý jej můžete přidat do pomazánek, polévek, k masu či těstovinám. Jeho aroma zvýšíte, když jej krátce prohřejete na pánvi s máslem. „Skladovat se dá ve vlhkém ubrousku v lednici několik dní, nebo jej můžete zamrazit,“ radí Vojtěch Havránek ze společnosti Titbit, která čerstvými bylinkami zásobuje český trh.

Medvědí česnek je bohatý zejména na vitamín C a železo. Obsah vitamínu C ve 100 g je až 150 mg. Pro srovnání - jablko má pouhé 4 mg ve 100 g. Stejně jako cibule či klasický česnek, i ten medvědí obsahuje silici alicin, která má antibakteriální účinky. Pomůže při respiračních onemocněních, nachlazení a podporuje hojení ran. Dokáže také snížit vysoký krevní tlak nebo pročistit zanesené ledviny, jelikož působí močopudně. Díky jeho čistícím schopnostem by se měla zlepšit i kvalita pleti a různé záněty.

Kopřiva

Mladé listy kopřivy jsou skvělé pro jarní očistu. Nejjednodušší je si z nich připravit čaj. Kopřiva se dá udělat obdobně jako špenát. Pokud listy spaříte, můžete je přidat do vývaru nebo zeleninových salátů či nádivek.

Kopřivy jsou bohaté na vitamíny B1, B6 a C. Navíc obsahují kyselinu mravenčí a octovou. Dále pak serotonin, třísloviny a chlorofyl. Kopřiva snižuje hladinu krevního cukru, čistí organismus, je protizánětlivá a urychluje regeneraci pokožky.

Pažitka

Chuť a vůně pažitky je jemně cibulová. Tato bylinka se hodí zejména do salátů a dresinků, pomazánek, do polévek, ale i k jakémukoli masu, na posypání brambor, rýže nebo všemožných kaší a těstovinových jídel. Velmi často se kombinuje s vejci na jakýkoli způsob.

Pažitka je bohatá na vitamín C a B, minerální látky, zejména vápník, draslík, železo a na síru, která je hlavní složkou její silice a způsobuje štiplavost.

„Na použití je pažitka velice jednoduchá, stačí seříznout listy. Aby vám pažitka dále rostla, je nezbytné ponechat alespoň 5 cm. Čerstvá vydrží v lednici poměrně dlouho, dá se i zmrazit. Co bych nedoporučoval, je sušení, jelikož se tím ztratí aroma,“ radí Havránek.

Šalvěj lékařská

Chuť šalvěje je velmi intenzivní a lehce nahořklá. Rozhodně je nezaměnitelná. Hodí se zejména k chuťově výrazným masům, jako je zvěřina, jehněčí, skopové, kachní, husí, také k sekaným masům, ale i k rybám. Skvěle chutná i na pečených bramborách nebo v marinádách.

Šalvěj je třeba používat ve velmi střídmém množství, aby nepřebila chuť pokrmu. Na rozdíl od většiny čerstvých bylinek ji lze přidávat do jídla již při vaření, protože výrazné šalvějové aroma se ve vysokých teplotách vytrácí jen pozvolna.

Šalvěj má desinfekční a protizánětlivé účinky. Používá se v kosmetice k léčbě akné, do past, ústních vod nebo šampónů. Odvar z šalvěje pomůže při bolesti v krku, čaj s trávením, očistou jater a celkovým posílením těla.