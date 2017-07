„Způsobuje například inkontinenci, tedy problémy s udržením moči,“ říká PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD., fyzioterapeutka z Rehaspring centra Čelákovice.

„Vzácností však nejsou ani nekontrolované úniky větrů i stolice, sexuální poruchy nebo potíže s menstruací a otěhotněním.“ Málo žen si také uvědomuje, že oslabené svalstvo pánevního dna velmi často souvisí s bolestmi zad. Ty mohou být dokonce jedním z jeho signálů. Pokud se svaly posílí a zpevní, bolesti často zmizí nebo ustoupí.

Problémy ale nepřinášejí jen oslabené svaly. Ženy někdy nedokážou tyto svaly uvolnit. Jejich zvýšené napětí přispívá k těžkostem se správným a pravidelným vyprazdňování střev. Je ovšem rizikové i v průběhu porodu. Může ho zbytečně zkomplikovat. A tak bychom mohli pokračovat.

Čím to, že tyto svaly snadno způsobí tak vážné potíže? Z jednoduchého důvodu. Svaly pánevního dna tvoří jakousi záchytnou síť, připomínající hamaku, tedy houpací síť. Ta drží ve správném postavení řadu orgánů. Ovšem jenom tehdy, pokud je dostatečně pevná. Když ochabne a povolí, dochází k nežádoucím změnám.

Třeba k poklesu močového měchýře, dělohy, vaječníků atd. Což snadno naruší jejich funkci. To samé platí i pro dlouhodobé stažení těchto svalů a neschopnost je uvolnit, které vyvolá třeba přetěžování nebo neodreagovaný stres. Jejich zvýšené napětí často udržuje i psychický stav pacientek, tedy stresy, deprese a frustrace.

Komplikují porod



Lékaři z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí, kteří zkoumali důsledky ochablých svalů pánevního dna, zjistili, že budoucí maminky, které mají tyto svaly v dobrém stavu nebo si je ještě před otěhotněním vytrénují pomocí speciálního cvičení, případně sportu, rodí s výrazně menším počtem komplikací. Také se po něm rychleji a snáz hojí.

A naopak – ženám, které ochablé svalstvo nedovedou stáhnout ani ovládat, což je jeden ze signálů jeho snížené kondice, hrozí víc potíží při porodu i po něm. Víc u nich dochází k poranění svalů, sestupu dělohy nebo poševních stěn i k dalším komplikacím. Můžou je trápit třeba potíže s vyprazdňováním, pohlavním stykem a bolestí v oblasti pánve i zad.

Riziko zmíněných problémů zvyšují také vrozené dispozice rodičky, ale i počet porodů, které má za sebou, velikost dítěte nad 4 kg a kvalita poporodního ošetření.

Mezi další rizikové faktory patří dlouhodobá fyzická zátěž, obezita, věk a chronický kašel, zejména u kuřaček. Svou roli může hrát rovněž sklon k zácpám a špatný pitný režim.

Specializované vyšetření



Jak ale zjistit, v jaké kondici svaly máme? Za doktorkou Palaščákovou, která vytvořila novou koncepci vyšetření svalů pánevního dna, jezdí nejčastěji pacientky kvůli potížím s udržením moči, stolice a výhřezy orgánů malé pánve. Obvykle jde o důsledek těhotenství, porodu, případně postupujícího věku. V přechodu totiž vyhasíná činnost vaječníků a ubývá ženský pohlavní hormon estrogen. To má řadu důsledků. Jedním z nich je ochabovaní svalů pánevního dna.

V čem spočívá nový koncept? Fyzioterapeutka vyhodnocuje funkci těchto svalů pomocí diagnostického ultrazvuku. Přes břišní stěnu a přes poševní hráz. A to ve třech polohách: vleže, vsedě a vestoje. Pacientky požádá, aby stahovaly a zároveň vtahovaly svaly pánevního dna do malé pánve po dobu alespoň 10 vteřin. Kontrakce musí několikrát zopakovat.

Aktivaci a relaxaci zmíněných svalů hodnotí také pomocí dalšího rutinního vyšetření, prstem přes pochvu. Zajímá ji i to, jak rychle se aktivují a vtahují při prudkém napínání břišních svalů, ke kterému dochází při kašli, kýchání, smrkání a smíchu. Výsledky funkčního vyšetření pak umožňují cílenou a efektivní léčbu.

Jak cvičit



„Cvičení na posílení svalů pánevního dna je vhodné nejen při inkontinenci, ale i jako její prevence. Díky němu se může únik moči zmírnit, nebo dokonce úplně vyléčit,“ říká Barbora Volšičková, brand manažerka společnosti SCA Hygiene Products.

Podívejte se s námi na nejúčinnější formy cvičení.

1. Kegelovy cviky

Základem rehabilitačního cvičení na potíže se svaly pánevního dna jsou cviky, které vymyslel v roce 1948 americký gynekolog Arnold Kegel. Zjistil, že zlepšují jejich kondici, včetně svěračů. Navíc prohlubují i sexuální prožitek (cviky popisuje řada běžně dostupných publikací a najdete je i na internetu).

Samotné však často nestačí. Ženy musí sladit aktivitu svalů pánevního dna s aktivitou svalů břicha, zad a bránice. Je také potřeba zapojit do cvičení chodidla a všechno spojit s dechem. To vše by se měly naučit na rehabilitaci.

2. Pomůcky



Fyzioterapeutky mohou ženě doporučit řadu pomůcek. Záleží na výsledcích vyšetření. Pokud neumí stahovat svaly pánevního dna, navrhnou jí elektrickou stimulaci svalů přes sondu, kterou má ve vagíně. Další pomůckou jsou edukátory a přístroje pro biofeedback. Učí ženu, jak svaly správně stahovat, vtahovat i uvolňovat.

Podle studií to zvládne jenom polovina z nich, i když je fyzioterapeutka všechny přesně poučila.

„Pro kondiční trénink využíváme vaginální závaží, které se zavádí do pochvy,“ říká doktorka Palaščáková. „Pacientka se ho tam snaží udržet během svých každodenních aktivit, tedy i při zátěži, například když zvedá dítě, různá břemena nebo třeba činky.”

V každém případě nedoporučuje klientkám, aby si pomůcky kupovaly samy předem na internetu. „Nevědí totiž, jestli budou vhodné pro léčbu jejich problému, a jestli je tedy budou vůbec potřebovat,“ vysvětluje doktorka Palaščáková.

3. Křeslo s elektromagnetickými pulzy



Pacientkám, které z nějakého důvodu nedokážou samy stahovat svaly pánevního dna, může pomoci i speciální křeslo. Když si do něj sednou, začne vysílat směrem k pochvě elektromagnetické pulzy. Ty dovedou vyvolat silné stahy svalů. Intenzitu pulzů si mohou samy regulovat. Měly by být silné, ale stále ještě příjemné.

První výsledky se dostavují po několika sezeních. Dobré je absolvovat jich přibližně deset. Tuto terapii zdravotní pojišťovny nehradí, pacientky si ji musí zaplatit samy. Ceny za jedno sezení se pohybují okolo několika stokorun.

I v tomto případě jde ale o terapii, kterou je obvykle nutné kombinovat s klasickým cvičením svalů pánevního dna, aby byl efekt trvalejší a měl smysl.

Cvičení a trénink jsou užitečné, ale určitě ne zázračné. Pokud třeba na inkontinenci nepomáhají, nebo se na konkrétní typ potíží nehodí, musí lékař předepsat pacientům léky, případně doporučit operaci.

Pomůže i jóga



Jedním ze cvičení, která zlepšují stav svalů pánevního dna, je také jóga. „Spoustu mých klientů, kteří si zpevnili pánevní dno a zlepšili prokrvení celé té oblasti, přestala bolet i záda,“ popisuje své zkušenosti s tímto typem cviků Jarmila Kučmášová, instruktorka jógy.

„Hodně klientek se mi také svěřilo s tím, že se zbavily potíží s menstruací, případně premenstruačním syndromem a některým se zmenšily i myomy. Řada z nich také vyřešila problémy s otěhotněním.“

Pohled sexuologů



Podle názoru některých sexuologů by spoustě lidí prospělo, kdyby se Kegelovy cviky staly součástí jejich běžné péče o zdraví. Zejména po 40. roce věku. Pokud totiž svaly pánevního dna ochabnou, sníží se například intenzita prožitků při souloži.

Ženy navíc kvůli povoleným svalům často trpí bolestmi při styku. Cviky mohou lidem pomoci, protože přispívají k udržení správné polohy pohlavních orgánů. U žen zvýší jejich sexuální vzrušivost a zvlhčení pochvy. A usnadní jim i cestu k intenzívnějšímu orgasmu.