Postup na bulky: Mléko ohřejeme tak, aby bylo vlažné, přidáme cukr, droždí, promícháme. Necháme vzejít kvásek. Uvařenou bramboru oloupeme, nastrouháme na jemném struhadle. Do mísy vložíme mouku, sůl, máslo nakrájené na plátky, prsty máslo zapracujeme do mouky. Přidáme kvásek, vejce, nastrouhanou bramboru a vypracujeme těsto (nejlépe v robotu). Těsto přikryjeme potravinářskou fólií a necháme kynout na teplém místě asi 60 minut. Vykynuté těsto vyklopíme na pomoučněný vál, důkladně prohněteme. Těsto rozválíme na obdélník, který srolujeme do roličky (vzduchové bubliny tímto rozválíme a dostaneme z těsta pryč), znovu rozválíme na obdélník, srolujeme a rozdělíme na 12 částí. Vytvarujeme z nich kuličky, které položíme na plech vyložený pečicím papírem. Bulky zakryjeme čistou utěrkou a necháme opět na teplém místě kynout dalších 60 minut. Troubu předehřejeme na 200 °C. V misce prošleháme vejce s mlékem, povrch bulek potřeme, posypeme sezamem, pečeme 15-20 minut do zlatova. Postup BBQ omáčky: Ve větší pánvi na oleji necháme zesklovatět nakrájenou cibuli, přidáme česnek, cukr, uzenou papriku, kajenský pepř, promícháme a necháme rozvonět. Sundáme pánev z plotny, přidáme irskou whisky a vrátíme zpět na plotnu, přidáme rajčatové pyré a ostatní ingredience. Omáčku necháme provařit asi 20 minut, dochutíme solí, pepřem a rozmixujeme do hladka. Postup cibulka: V pánvi rozehřejeme máslo s olejem, přidáme na kolečka nakrájenou cibuli a pomalu opékáme do měkka. Přidáme cukr, ocet, zvýšíme plamen a necháme cibuli karamelizovat. Dochutíme solí. Postup maso: Z masa vytvarujeme placky, těsně před grilováním osolíme, opepříme, propékáme z obou stran, aby střed zůstal růžový (medium). Po grilování necháme maso pár minut odpočinout. Před servírováním housky rozřízneme, na pánvi (na grilu) nahřejeme jejich vnitřní část a plníme masem, BBQ omáčkou a karamelizovanou cibulkou.