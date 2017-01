„Chystáte-li se na lyže, měli byste posílit spodní části těla - konkrétně hýždě a stehenní svaly. Přičemž hlavními cviky jsou dřepy a výpady. Lepší je začít s nimi dříve, než na lyže jedete, a mít natrénováno. Lyžování pak budete zvládat bez třesoucích se nohou a ani po celém dnu na sjezdovce nebudete cítit tak velkou únavu,” radí Katka Bímanová, Studio manažerka z pražského fitness klubu Factory Pro.

Ve videu naleznete cviky od instruktora Les Mills Josefa Sýkory z Factory Pro, které můžete cvičit i v pohodlí domova. U všech je důležité hledět na správnou techniku provedení a držení těla.

1. Dřepy - cvik, který posiluje hýždě a stehenní svaly

Při dřepech je doporučené postavení chodidel na šířku kyčlí a velmi důležité je dbát na to, aby těžiště váhy těla bylo na patách - tzn. kolena by v nízké poloze neměla být před úrovní špiček nohou, jinak by byly ve velké zátěži kolenní klouby. I přesto, že cvik je zaměřen na svalové skupiny v dolní části těla, je nutné aktivovat i svaly v horní části těla - hlavně zpevnit břišní svaly, aby nedocházelo k prohnutí v bedrech.

2. Výpady vzad - cvik na lýtka a zadní stranu stehen

Výpady doporučujeme provádět vzad, je to šetrnější na kolena. Opět je velmi důležité během celého cviku zpevnit celé tělo. Dlouhým krokem vzad snížíme těžiště - pod koleny by měl být pravý úhel, přední koleno by nemělo předbíhat před špičky nohy. Trup by se neměl předkola něž, měl by zůstat ve svislé ose.

3. Plie neboli výpady do širokého rozkročení - cvik na vnější i vnitřní stranu stehen

Výpady do stran provádíme s udržením těžiště ve středu těla a na patách. Dřep provádíme maximálně do výšky kolen, ne pod jejich úroveň, abychom zbytečně ne zatěžovali kolenní klouby. Horní část těla má zpevněné břišní svaly a aktivní mezilopatkové svaly.

Video vzniklo ve spolupráci s Českým svazem aerobiku a fitness www.FISAF.cz.