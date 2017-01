Tři nejdůležitější faktory pro sestavení zdravého jídelníčku

Zdravotní stav – obyčejné lékařské vyšetření a krevní testy pomohou ověřit, jestli nepotřebujete v novém stravování zohlednit fakt, že je třeba snížit hladinu cholesterolu, cukru v krvi, purinů atd. A to sami pohledem do zrcadla opravdu nepoznáte. „Snadno se pak může stát, že se po změně stravy dotyčný necítí dobře, protože třeba neví, že patří k žlučníkářům, a své bolení břicha přičítá jen stresu. Žlučníkáři by měli vynechávat semínka a potraviny se zrníčky. I jahody, které jsou na povrchu hrubé a dráždí trávicí soustavu. Na tom je vidět, že zdravé obecně nemusí znamenat prospěšné právě pro mě,“ dává příklad Kamila Novotná.

Kondice a pohyb – čím víc se hýbete, tím víc si toho můžete v rámci jídelníčku dovolit, protože přece spalujete. „Lidé přecházející na zdravý životní styl nicméně chybně usuzují, že musí množství, složení jídla i jeho kalorické hodnoty držet pod kontrolou do té míry, že mají hlad. Při cvičení i po něm. A hladové tělo nefunguje správně, zvlášť když je jídelníček podhodnocený nejen co do velikosti porcí, ale hlavně co do nutriční skladby. Pak není energie ani chuť cvičit,“ podotýká Markéta Brožová s tím, že správně složeným jídelníčkem lze pak ovlivnit nejen množství shozených kil, ale i to, jak se vám začnou rýsovat svaly. A ten vám musí vymyslet někdo, kdo na to má ideálně školy.