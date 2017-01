Určitě nestačí pojídat ženšen nebo exotické houby typu reishi anebo třeba střídmě a pravidelně pít červené víno. To všechno sice má na náš organismus příznivé efekty, ale ne zas tak zásadní.

„Neexistuje jeden zázračný prostředek na dlouhověkost,“ vysvětluje doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD., ředitelka Gerontologického centra v Praze 8.

„To, že se určití lidé dožijí vysokého věku, je vždycky dané šťastným souběhem několika faktorů. Některé můžeme ovlivnit, jiné nikoliv.“

Třeba příznivou genetickou výbavu, která zvyšuje naše šance na dlouhověkost zhruba z 20 %, máme danou od narození. Ovlivnit však můžeme řadu dalších věcí:

1. Střídmý jídelníček nám pomůže ušetřit hodně životní energie a přidá roky života. To se jeví jako naprosto zásadní zpráva. Ideální je, když se podobá středomořské kuchyni. Je však důležité, aby v něm byl dostatek bílkovin.

„Stárnoucím lidem ubývají svaly, které jsou přirozenou zásobárnou těchto živin,“ říká docentka Holmerová. „Proto jich potřebují jíst o něco více, aby si udrželi sílu svých svalů a dobře regenerovali.“

2. Zdravý jídelníček obsahuje dost vitamínů, minerálů a vlákniny. Ale také antioxidantů, třeba některých flavonoidů. Zpomalují stárnutí a jsou prevencí před řadou chorob. Hodně antioxidantů mají například ostružiny, arónie, rakytník, kurkuma, lékořice, ostropestřec, kopr, maliny, granátové jablko, černý rybíz, červené víno nebo máta.

3. Svižná chůze. „O tom, jestli se dožijeme vyššího věku, vypovídá hodně rychlost a styl naší chůze,“ říká docentka Holmerová.

„Svižná a vzpřímená chůze totiž svědčí o dobré fyzické kondici, ale také o životní vitalitě.“ Svou vitalitu asi těžko změníme, ale fyzickou kondici si můžeme zlepšit zcela určitě. Třeba právě pomocí svižné chůze.

4. Optimální frekvence srdečního tepu je 55 až 70 úderů za minutu. Rozhoduje o ní dobrá fyzička a stav cév. Podstatné je, že šetří srdce. To do našich 76 roků přečerpá zhruba 200 miliónů litrů krve. Proto může mít za ty roky velké efekty i zdánlivě malá úspora. Největším nepřítelem pro cévy je vysoký cholesterol a vysoký krevní tlak. Ty je třeba hlídat.

5. Důležitá je rovněž naše ekonomická situace. Vyššího věku se dožívají lidé v bohatších, průmyslově rozvinutých zemích, kde je lepší zdravotnictví. A to samé platí o lidech s vyšším vzděláním, tedy i s vyššími příjmy. „Víc dbají o své zdraví,“ vysvětluje lékařka.

6. Dobrá schopnost čelit stresu, který se podílí na spoustě civilizačních chorob, ale také nadhled a umění vyrovnat se s nejrůznějšími nástrahami života efektivním způsobem. To jsou věci, které zvyšují šance na dlouhověkost.

7. Rozvaha a vytrvalost. Léta se mluvilo o tom, jak velký význam má optimismus. Američtí vědci dělali výzkum s 1500 lidmi, který trval víc než 80 let. Dospěli k závěru, že optimismus je dobrý do krize. Ale přesvědčení, že všechno dobře dopadne, může snadno vést k nedbalosti nebo zlehčování toho, co je pro zdraví a dlouhý život podstatné. Důležitější jim proto připadala rozvaha a vytrvalost, které přinášejí prospěch na dlouhá léta.

8. Pravidelný a dobře zorganizovaný život, ve kterém dodržujeme příjemné rituály, připomíná plynulou jízdu po dálnici. Šetří naši životní energii i zdraví a s velkou pravděpodobností nám přináší také dost radosti.

9. Jednou z klíčových věcí je dobrý spánek. Nejen kvůli dostatečné regeneraci sil. Má i další příznivé efekty. Vzniká při něm například málo stresových hormonů. Navíc hormon melatonin, který spánek řídí, chrání zároveň buňky našeho těla před poškozením, zvyšuje výkonnost imunitního systému, snižuje spotřebu energie a zpomaluje procesy stárnutí.

10. Vztahy a adaptabilita. Pro starší lidi je důležité, aby k nim měl dobrý vztah partner a rodina, případně komunita, ve které žijí. Pravděpodobnost, že se v dobré kondici dožijeme vysokého věku, zvyšuje aktivita, duševní čilost a zájem o nejrůznější věci.

„Velice podstatná je rovněž adaptabilita,“ dodává docentka. „Tedy to, že se dokážeme odpovídajícím způsobem přizpůsobit životním podmínkám, pokud se změní.“

Osobní recept: Vědci, kteří zkoumali životy stoletých, našli i další věci prodlužující lidský život. Ty, které jsme uvedli v tomto článku, však patří mezi hlavní. Jestli si z nich budete chtít namixovat svůj osobní koktejl, to už je jenom na vás.