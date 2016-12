Ženy svá novoroční předsevzetí vzdávají dříve než muži, téměř třetina během prvních pár dní. Předsevzetí se obvykle týkají zdravějšího životního stylu – převažuje touha začít hubnout a jíst zdravěji, to jsou rovněž nejčastější předsevzetí roku 2017, ovšem oproti minulým rokům si letos předsevzetí plánuje dát pouze necelá třetina dotázaných. I v letošním roce ho plánují hlavně mladí do 29 let (20 %).

Proč předsevzetí selhávají?

Je to dáno především tím, že je lidé neberou moc vážně. „Jedná se dnes už o stereotyp. Důležité je mít silnou motivaci. Člověk by si neměl dávat nereálné cíle, např. zhubnu 10 kg za měsíc,“ míní Štěpánka Štěpánová, hlavní výživová poradkyně Naturhause.

K úspěšnému cíli je navíc lepší nespoléhat jen na sebe a nechat si pomoci s motivací od rodiny či přátel.

Nejčastější předsevzetí

Ženy chtějí v roce 2017 více začít hubnout (57 %), muži častěji plánují omezit kouření (32%), pití alkoholu (13 %) a kávy (11 %). Třetina vysokoškolsky vzdělaných plánuje najít rovnováhu mezi prací a volným časem. Čtyři z 10 vyučených touží vydělat více peněz.

Mladí do 29 let plánují lépe dodržovat pitný režim (39 %), naučit se cizí jazyk (30 %) a více spát (23 %). Lidé mezi 30–44 lety se chtějí více věnovat rodině (22 %).

Podle jiného průzkumu společnosti Kik nevydrží čtvrtina lidí plnit svá předsevzetí déle než měsíc, více jak polovina pak končí v závěru března. Jen čtvrtina z těch, co si předsevzetí dávají, si pak věří, že je dokážou dodržet po celý rok.