Voda je pro náš organismus a jeho fungování nezbytně důležitá. Skládá se ze spektra rozpustných minerálů a jejich solí, které určují její tvrdost. Úplně ideální je pít vodu měkkou, která má obsah rozpuštěných minerálů kolem 200 mg/litr vody.

Pitný režim by měl být pravidelný a dostačující, u každého člověka se ale míra hydratace mírně liší.

Nejspolehlivějším ukazatelem je barva moči. Ta by měla být čirá, případně lehce nažloutlá. Důležitým ukazatelem je také pocit žízně. Už při prvních pocitech žízně přitom organismu chybí zhruba půl litru vody a je vhodné tekutiny co nejrychleji doplnit.

Jak poznat kvalitní vodu?

Pro lidi je nejlepší konzumovat vodu čistou, bez chemických úprav. V dnešní době lze takovou sehnat i v obchodech, například balenou.

„Některé prameny se různě filtrují, zbavují síry, manganu, arzénu či železa a ozařují se (to platí i pro minerální vody), aby se vyhovělo přísným kritériím a limitům stanovujícím obsah dusičnanů a organických látek. Zde je opět dobré věnovat pozornost výběru, protože ty skutečně nejkvalitnější přírodní vody jsou „živé“ a nepotřebují vůbec žádnou úpravu,“ poznamenal ředitel výrobního závodu Toma Natura Pavel Vacek.

Ačkoli nás v zimě lákají spíše čaje a svařáky, je důležité myslet i na příjem čisté, kvalitní a měkké vody. Proč? V období chřipek a nachlazení, které jsou pro chladné počasí typické, je pravidelný přísun tekutin nutností. Zejména proto, že z těla vyplavují choroboplodné zárodky.

Voda tvoří 2/3 hmotnosti dospělého člověka. Jenomže její obsah v těle není stabilní. Ztrácíme ji nejenom pocením, ale také močením, stolicí a překvapivě dokonce i dýcháním.

Kolik tekutin vypít?

Ideálně se jako dostačující příjem uvádí zhruba 2-3 litry tekutin denně. Při sportu nebo při vysokých venkovních teplotách je nutné pitný režim uzpůsobit podmínkám, tzn. pít ještě o trochu více.

„Pokud budeme brát člověka v klidovém režimu, který nemá větší fyzickou námahu, není nemocný a venku nepanuje horko, tak by denně měl vypít 0,03 litru na 1 kg jeho tělesné váhy,” doporučuje dietní sestra ze Světa zdraví Kamila Novotná. Bude-li někdo vážit například 70 kg, vynásobí tuto váhu hodnotou 0,03 a vznikne mu hodnota 2,1 litru. To je množství tekutin, které by měl tento člověk za den vypít.

„Čerstvá voda je nejideálnější pro pitný režim. Pokud chceme chuť vody zlepšit, můžeme využít na ochucení vymačkaný kousek citronu, pomela, grepu, rozmixovanou mátu aj. Už i v restauracích se rozmáhají přírodní nápoje, které v nabídce najdeme (domácí okurková limonáda s mátou, citronáda). Buďme ale pozorní a ptejme se u domácích ovocných limonád, jestli jde o limonádu s ovocem/zeleninou, nebo jen o nápoj ze sirupu. Lze také pít kvalitní sypaný čaj,” radí Kamila Novotná.

Čistá voda by měla tvořit 90 % z celkového denního příjmu tekutin. Bez správného pitného režimu v těle nefungují přirozené chemické procesy, látková výměna. Problémy mohou nastat i s trávením a vyprazdňováním.

Pitný režim u dětí hlídejte

Mezi nejrizikovější skupinu, co se týče doplňování pitného režimu, patří děti. Ty totiž na pití často zapomínají, nebo mu nevěnují tolik pozornosti. Látková výměna u dětí probíhá rychleji, o to více je důležité, aby rodiče naučili děti pravidelnému pití a kontrolovali jejich denní přísun tekutin.

I u starších, už samostatných dětí, je důležité kontrolovat pití. Vzhledem k tomu, že jsou fyzicky aktivní, neustále někde běhají a potí se, jsou náchylné na dehydrataci. Zvláštní skupinu tvoří kojenci, kteří by měli konzumovat výhradně kojeneckou vodu.

Zdravotní rizika při nedostačujícím pitném režimu

„Na rozpoznání (de)hydratace lze využívat jednoduchou pomůcku. Při dehydrataci máme moč tmavou, při dobré hydrataci světlou. Bohužel mnoho z nás doplňuje tekutiny až ve chvíli, kdy dostaneme žízeň. Pocit žízně cítíme při ztrátě tekutin v množství 1-2 %, a to už naše tělo trpí (zvyšuje se únava, člověk má horší schopnost soustředit se, bolí ho hlava, vysoušejí se rty, začneme trpět zácpou, v nejtěžších případech dochází i ke vzniku ledvinových kamenů a kolapsu krevního oběhu),” varuje Kamila Novotná.

Prochladnutí v kombinaci s nevhodným oblečením a nedostatkem příjmu vody může způsobit nepříjemný a pro ženy tolik typický zánět močových cest, ze kterého může vzniknout i vážnější zánět ledvin. Voda, jak již bylo řečeno, z těla vyplavuje toxiny a škodlivé látky, velmi důležitá je také pro detoxikaci organismu a obranyschopnost těla.

Odbornice také radí, aby lidé na správnou hydrataci dávali pozor denně a navíc ještě tekutiny navyšovali při průjmech, kojení, horečkách, při sportu, v horku a podobně.