„Dovolená pro spoustu lidí znamená automaticky jíst, co hrdlo ráčí,“ říká nutriční specialistka Cynthia Sassová. A vědci s ní souhlasí. Nedávná studie univerzity v Georgii totiž ukázala, že na týdenní až třítýdenní dovolené jsou lidé schopni přibrat půl kila, jiní dokonce přes tři kila a více.

Jak si tedy užít letní dovolenou a pokud možno nepřibrat na váze? Na to odpověděli pro health.com lékaři, ale i nutriční specialisté.

Ovládejte své snídaně

Jen málokdo si chce při své dovolené odpírat. Spíše naopak. Proto se pokuste alespoň regulovat to, co si dáváte na talíř a předem o jídle přemýšlejte.

„Říkám svým klientům, že je vhodné kontrolovat si nejen snídaně, ale i svačiny. A samozřejmě velikost porcí,“ říká odbornice. „Obvykle proto doporučuji, aby si lidé dali sacharidy k snídani, a k obědu a večeři je vynechali, anebo si jich dali jen omezené množství.“

Pokud nesnídáte pravidelně, anebo se na první jídlo dne chystáte později, než je pro vás obvyklé, začněte den s miskou ovoce. To pomůže k tomu, aby se tělo zasytilo, zbavilo se největšího hladu a úsudek při vybírání dalšího chodu byl rozumnější. Nejhorší je, když člověk chodí na jídlo hladový. Proto si na začátek dejte něco na uklidnění žaludku a teprve potom se řádně nasnídejte.

Nezapomeňte na svačinu

Pokud se chystáte na celodenní výlet, nikdy nezapomeňte na svačinu. V případě fyzické aktivity to platí dvojnásob, tělo bude potřebovat doplnit cukry.

Pokud nejsou na cestě žádné možnosti, kde si zakoupit zdravější alternativu dopoledního či odpoledního snacku, můžete skončit s nezdravou potravinou, kterou byste za normálních okolností třeba ani nepozřeli.

„Plánujte dopředu, vezměte si jídlo sebou a vždy dbejte na to, aby svačina obsahovala protein,“ radí odbornice. Takže například spárujte jogurt s ovocem, arašídovým máslem a hrstkou ořechů. Proteinová svačina zažene hlad do dalšího jídla (na rozdíl od nezdravé sacharidové volby, která příliš nezasytí), zatímco ovoce je plné klíčových živin.

Zavítejte do supermarketu

Lidé by neměli zapomenout na návštěvu supermarketů. Pokud nemají v hotelu možnost stálého přísunu jídla, je vhodné nakoupit ovoce, vločky, nebo zdravé potraviny pro chvíle, kdy přijde hlad.

Je zbytečné hladovět kvůli pár korunám za jogurt nebo jablko. Zdravá volba svačiny může zabránit raketovému růstu na váze, hladovění a následnému přejídání.

Pozor na bufety

Snídaně v hotelu jsou velmi oblíbené. A to zejména proto, že jsou bez práce. Velmi často jsou ale plné nezdravého jídla. Palačinky, croissanty s čokoládou, slanina, salámy a tučné sýry. Pokud si nedáte pozor a nebudete kontrolovat nejen to, co jíte, ale i množství, velmi pravděpodobně se to projeví i na váze.

„Pokud máte možnost požádat o speciálně smaženou omeletu s čerstvým ovocem a zeleninou, udělejte to. Ptejte se a využívejte možností, které jste si zaplatili.“

Pokud ale nemáte jinou možnost, než jíst, co je nabízeno, nemějte velké oči a nenabírejte si všechno, co je v nabídce, jen abyste využili vše, za co jste zaplatili. Snažte se regulovat svoje chutě i jídelníček zároveň.

Využijte pohybu

Pokud budete mít možnost výletu, běhání po pláži nebo jakékoliv jiného zapojení do fyzické aktivity, využijte toho. Jistě to bude vítanou změnou od poklidného čtení na pláži. A navíc můžete zažít i nečekané dobrodružství.

Díky novým zážitkům v dovolenkových destinacích si naplno užijete dovolenou a přivezete si daleko více, než jen bronzové opálení.