Eva Dvořáková, Novinky

Za sluncem jezdíme hodně a rádi, ale co bychom neměli zanedbat je řádná příprava i následná péče, kdykoliv se budeme vystavovat slunečním paprskům, nebo se z nich naopak na chvíli stáhneme.

Každá z těchto fází by měla znamenat určitý rituál, který by se měl stát samozřejmostí jak pro vás, tak i pro celou vaši rodinu. Jedině tehdy totiž z opalování a radovánek při svitu intenzivních slunečních paprsků můžete vytěžit maximum.

Přípravy před dovolenou



Pokud se chystáte na dovolenou, nikdy nespoléhejte na to, že vše potřebné nakoupíte až na místě. Co se týče kosmetiky, je nejlepší být pečlivě vybaven už z domova. Co by vám ale nemělo chybět, jsou určitě pohodlné plavky, nejlépe dvojdílné, pokud jde o ženy, aby co nejvíce zamezily bílým, neopáleným místům.

Pokud máte potíže s opalováním a bronzová pokožka vám moc dlouho nevydrží, bez obav užívejte betakaroten. Pokožku se také vyplatí zvláčnit pečujícím tělovým olejem, který ji hydratuje a u moře či na slunci se pak tolik vysouší. Péči věnujte i svým nohám, a pokud máte drsnější paty, natírejte nohy přes noc zvláčňujícím krémem a posléze klidně oblékněte ponožky, aby se krém co nejlépe vstřebal.

Trápí vás modřiny či jiné nedokonalosti, které slunce spraví až s opálením? Pomozte si do té doby sami! Problémů vás zbaví lehký make-up na nohy, který vypadá přirozeně a příjemně voní. Samozřejmostí k vodě jsou i pohodlné žabky, které seženete v každém obchodě s obuví.

Zvláčňující krém na nohy, Dermacol 69 Kč. Betakaroten Forte, na Zboží.cz seženete už od 59 Kč. Sada pro domácí lakování, Sally Hansen 2999 Kč. Make-up na nohy, Sally Hansen. Žabky Crocs, Urbanlux 570 Kč. Sprchový olej pro zvláčnění pokožky, Nivea 95 Kč. Plavky s puntíky z obchodu Hervis, hravá kolekce Mix&Match, řasený vršek 499 Kč a spodek s volánky 449 Kč. Tip: Pokud máte problémy s velikostmi, volte obchody, kde můžete kupovat vršek i spodek zvlášť.

FOTO: Archiv firem

K vodě nejlépe s faktorem 50



Chystáte se jít opalovat? Nezapomeňte na dokonalou ochranu tváře. Všichni neustále upozorňují na opalovací krémy na tělo, ovšem na pokožku obličeje se dost často zapomíná. To ale nebude váš případ, pokud si pořídíte krém na obličej s faktorem padesát plus. Není to moc? Určitě ne. Pokud pokožku vystavujete slunci poprvé, pořádně ji chraňte.

Na tělo nanášejte vždy opalovací krém s ochranným faktorem 30 nebo 50. A nešetřete. „Pro optimální ochranu pokožky potřebujete nanést na celé tělo zhruba šest čajových lžiček přípravku na opalování – jednu na každou paži, jednu na každou nohu, jednu na horní část těla a jednu na záda. Větší pozornost věnujte i citlivým oblastem: uším, nosu, rtům, zátylku atd.,” radí doktorka Katja Warnkeová z oddělení výzkumu značky Nivea.

Chcete mít dokonale sjednocenou pleť? Použijte speciální sluneční řadu, make-up se SPF faktorem 50 a pro svěží vzhled poprašte tvář bronzerem. Jako podklad vám skvěle poslouží vyživující BB krém se SPF 20, který můžete nakonec použít i bez make-upu, třeba právě na koupání. Rty natřete tyčinkou se SPF 30, i ty jsou na sluneční záření velmi citlivé. K vodě či na dovolenou vždy přibalte výživnou masku a aplikujte alespoň jedenkrát týdně.

Borůvková maska, Montagne Jeunese 36 Kč. Kompaktní make-up s ochranným faktorem SPF 50+ vyvinutý pro citlivou pleť, Bioderma 490 Kč. Bronzingový pudr Astor, info o ceně v drogeriích. Krém se SPF 50, Daylong 650 Kč. Voděodolné Labello se SPF 30, 60 Kč. Rozjasňující BB krém Avon Anew, vyživuje a sjednocuje pleť, SPF 20. Použijte jako podkladový krém či samostatně, Avon 390 Kč.

FOTO: Archiv firem

Krásná i u vody

Pokud se potřebujete nutně nalíčit i na koupání, na obyčejnou kosmetiku, kterou používáte na denní nošení, ale určitě zapomeňte. Protože líčení vám nesmyje jen voda, ale klidně i opalovací krém či stékající pot. Vždy vsaďte na voděodolné líčení. Ovšem ne všechny výrobky, které se uvádí jako voděodolné, odolají celodennímu koupání a vodním radovánkám.

Nicméně pokud se rádi líčíte a také u vody vám na vizáži záleží, nevolte obvyklé barvy, spíše vsaďte na letní barevné líčení plné třpytu a netradičních kombinací. Zkuste výjimečně třeba modré, fialové či zelené třpytivé oční stíny v tužce či si víčka rozjasněte perleťovými pěnovými stíny. Černá tekutá, voděodolná linka orámuje oko, řasenka, pokud zvolíte ověřenou a kvalitní by také měla odolat. Pro jistotu se poraďte v prodejně, v drogerii či s kamarádkou.

Nezapomínejte ale na tyčinku s ochranným faktorem, přes kterou klidně namalujte barevnou voděodolnou rtěnku v tužce. Pokud vás i v létě trápí nedokonalosti pleti, pak vsaďte na krycí, jak jinak než voděodolnou, tužku.

Stíny v tužce, Rimmel. Rtěnka v tužce, Bourjois, info o ceně v drogeriích. Voděodolná řasenka Dermacol 229 Kč. Voděodolné tekuté linky, Astor, info o ceně v drogerii. Pěnové oční stíny, Dermacol 149 Kč. Artdeco voděodolná krycí tužka na nedokonalosti pleti, 289 Kč na Zboží.cz

FOTO: Archiv firem

Hydratační péče po opalování

Vytrvalé sluneční záření pokožku vysušuje, proto ji po odchodu ze slunce musíte zahrnout důslednou hydratační péčí. A vezměte to pěkně po pořádku. Pečlivě odličte zbytky opalovacího krému či voděodolného make-upu pomocí odličovače a pleť následně potěšte micelární vodou.

Vyživte vlasy regeneračním zábalem, poté ošetřete ruce krémem. Pokožku důkladně natřete mlékem po opalování a nezapomínejte ani na citlivá místa okolo očí, kde se nejvíce tvoří vrásky. Nejlépe na noc vmasírujte krouživými pohyby oční krém, který obnovuje a aktivuje pevnost očního okolí.

Regenerační maska na vlasy, Gestil Wonder na Zboží.cz seženete od 126 Kč. Zvláčňující krém na ruce, Oriflame 35 Kč. Regenerační mléko po opalování na tvář a tělo, hydratuje a prodlužuje opálení, Bioderma 449 Kč. Oční krém pro obnovu pevnosti pleti, Eucerin. Odličovač voděodolného líčení, Eucerin. Micelární voda s obsahem kyslíku DERMEDIC Hialur, na Zboží.cz od 2013 Kč.

FOTO: Archiv firem

Vláha pro vaše vlasy, na majonézu zapomeňte



I naše hříva bývá z pobytu na slunci vysušená a unavená. Vlasy se lámou, třepí a jsou nepoddajné. I když vám možná spousta známých radila, že postačí obyčejný olej, ne každý zaznamenával tak zázračné účinky. Někteří si zkrátka musí dopomoci speciálními vlasovými přípravky, šampony, kondicionéry, maskami a podobně.

"Během dovolené by ženy neměly zapomínat ani na své vlasy. O pokožku pečují velmi důkladně a stejné by to mělo být i u jejich kštice. A bohužel ani v tomto případě neplatí některé zaryté babské rady. Tedy zapomeňte na obyčejný i olivový olej, a už vůbec nepoužívejte místo masky či kondicionéru majonézy. Raději si nechte poradit od svého kadeřníka a investujte do kvalitní vlasové kosmetiky," radí profesionální kadeřník Honza Kořínek.

Pokud máte vlasy zdravé a jediné co vás trápí je, že se občas zacuchají, volte klidně jen voňavý sprej, který usnadní jejich rozčesávání. Jestliže ale trpíte na suché konečky, pak vsaďte na Mythic Oil, který doporučuje řada profesionálů. Na noc vaše vlasy potěší bezoplachová péče Sacha Juan, a co by na dovolené mělo být samozřejmostí pro každý typ vlasu je speciální řada sluneční kosmetiky na vlasy, to znamená šampon, kondicionér a maska. Hýčkejte své vlasy, ony se vám odvděčí!

Náš tip: Na plážové vlny si dopomozte Sea salt sprejem, který díky obsahu mořské soli dodá vlasům objem a zajímavý vzhled.

Sprej pro usnadnění rozčesávání, Avon 79 Kč. Mythic Oil pro uhlazení a vyživení vlasů, L´oreal Professionnel 419 Kč. Sea Salt sprej pro objem, Label.M 420 Kč. Kůra na nanesení přes noc, Sacha Juan info o cen v salonech Bomton. Speciální řada na sluncem zatížené vlasy, Kérastase.

FOTO: Archiv firem