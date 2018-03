ČTK

Přenos encefalitidy tolik nehrozí, člověk by se ale při nepozorné manipulaci mohl vystavit riziku přenosu borreliózy. "V žádném případě bych nikdy klíště nevyndával holýma rukama. Jednoznačně nikdy," uvedl veterinář.

Při odstraňování přichyceného klíštěte nedoporučuje mazání parazita mastmi nebo olejem. Nejúčinnější je ho uchopit například pinzetou za pevnou část těla u hlavičky a točit jím. Je jedno, jestli po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Po vykroucení klíštěte by měla následovat dezinfekce zasaženého místa, například jódem.

Pro více informací mrkněte na video jak vytáhnout klíště psovi na Streamu.

Mezi nejúčinnější ochranné prostředky podle veterináře patří preparáty aplikované zvířatům za ucho. Laikové se ovšem musejí v každém případě vyvarovat použití psích preparátů obsahujících permetrin na kočky. Tato syntetická látka, která odpuzuje a usmrcuje hmyz, je totiž pro kočky jedovatá. Většinou je zabije. "Loni jsem měl dva takové případy," řekl veterinář.

Paraziti získávají vůči preparátům odolnost

Lidi podle něho odrazuje především cena. Kočičí preparát stojí zhruba 150 korun a vydrží na čtyři až pět týdnů. Do psů investují spíše než do koček. Někdy se tak stane, že majitel použije na kočku zbytek preparátu po aplikaci na psa, a kočku tak zabije.

Problém je také v tom, že v poslední době se stávají klíšťata vůči permetrinovým preparátům rezistentní. V ČR se používají asi dva roky a odborníci tvrdí, že asi už bude brzy konec, řekl veterinář. Podobá situace vznikla i v minulosti, kdy paraziti získali odolnost vůči látkám obsaženým v jednom starším prostředku. Nyní je účinný v podstatě jen proti blechám.

Starší prostředky působí na klíšťata, která se už do kůže zakousla. Moderní preparáty ale dokážou ektoparazity i odpuzovat. Vůbec nejnovější způsobuje ochrnutí kusadel již při kontaktu s pokožkou. Působí na klíšťata i na blechy. Blechy se v takovém případě ani nemohou množit, protože vajíčka kladou jen tehdy, když sají krev. Navíc nemohou slinami přenášet alergeny.

Obojky by se měly občas odmastit

Obchody s potřebami pro chovatele nabízejí rovněž protiklíšťové obojky. Fungují na principu uvolňování speciálního pudru. Veterinář doporučuje tyto prostředky jednou za dva tři měsíce odmastit například teplou jarovou vodou, osušit, lehce natáhnout a znovu připnout. Mastnota ze srsti totiž jinak uzavírá póry obojku, který pak pozbývá účinnosti.

Prodejci nabízejí také ochranné spreje. Podle veterináře jsou ovšem již poněkud překonané a hodí se spíš na malá psí plemena vážící do dvou tří kilogramů nebo pro vyloženě krátkosrsté psy. "Protože u ostatních psů nedocílíte rovnoměrné aplikace sprejem." Sprej je podle něho vhodný spíš jako doplňkový prostředek.

Majitelé by měli nechat očkovat zvířata proti borrelióze v době od října do února, případně do března. Záleží na tom, jaké je počasí. V teple vylézají klíšťata dříve. Zvíře potřebuje vakcínu, potom musí na přeočkování, které se každoročně opakuje.