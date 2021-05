Vztek má i své světlé stránky

„Je to neuropsychologické vyburcování určité reakce. Mozek ji spustí, pokud jsme vystaveni nebezpečí. Do těla se uvolní větší množství hormonů kortizolu a adrenalinu. Ty zvýší krevní tlak, napnou svaly, zvýší pozornost a zaměří ji na nebezpečí, a dokonce v důsledku těchto reakcí uděláme obličejový výraz, který protivníka varuje.“

V té chvíli jsme jako biologický druh připraveni zaútočit, nicméně jsme schopni se v mnoha takových případech také zastavit. A později většinou můžeme být rádi, že jsme nehodili po kolegovi tu složku, kvůli které se hádáme, nebo nedrcli do člověka, který nás neomaleně předběhl ve frontě. Nemusí to tak ale být vždy.

„Pokud cítíme vztek, je to naprosto přirozené a v pořádku a není se třeba za něj stydět. Otázkou je, co s tím budeme schopni udělat. Můžete a měli byste začít zkoumat, co a proč vás naštvalo, projít si fakta a rozhodnout se, jak nejlépe dál postupovat,“ vysvětluje Jade Wuová. Co třeba zavolat zámečníka…?