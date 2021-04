Šťastní zahradníci aneb Když práce dává pocit smysluplnosti a důležitosti

Prostě začněte. I když třeba úplně nevíte, co a jak se má dělat. Jednoduše něco zasaďte. V nejhorším rostlinu nevypěstujete, ale i tak se naučíte něco nového, a to vždycky stojí za cenu sazenice.

Pěstujte, co máte rádi. Ať už užitková, nebo okrasná zahrada, pěstujte to, co byste chtěli jíst nebo na co se chcete dívat. A nezapomeňte k tomu zasadit něco, co nepotřebuje příliš péče a roste rychle. Salát, ředkvičky nebo letničky opravdu potěší.