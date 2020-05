Sociální sítě pomáhají, jen když jsme opatrní

Teenageři za to ve svém citlivém věku rodičům jen těžko poděkují. „Naše ušmudlané fotky z dětství jsou v době dospívání tím posledním, čím se chceme chlubit našemu okolí. Tomu se teenageři prostě nemůžou smát a nepřijde jim to ani roztomilé. Navíc jsou to právě rodiče, kteří by si měli být vědomi toho, že co jednou dáme na internet, už nikdy zcela nestáhneme zpět. Je třeba mít ohledy na sebe i své děti,“ radí psycholožka Zuzana Pavelcová.