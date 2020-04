Sedm způsobů, jak zvládnout rozpad nezdravého vztahu

Zkuste se obklopovat lidmi, kteří žijí ve spokojených vztazích. To vám dodá jistotu, že pravá láska přeci jenom existuje. Marianne Vicelichová zároveň upozorňuje, abyste při hledání nového muže příliš netlačila na pilu.

Čas hojí rány, a tak jsme zvyklé, že postupem času zapomínáme, co ve vztahu neklapalo. I když by se mohlo zdát, že jde o nejlepší způsob, jak se vyrovnat s rozchodem, opak je pravdou.

Snažte si vzpomenout, kým jste byla před samotným vztahem a zaměřte se na věci, které vás naplňují a dělají šťastnou. Je jedno, jestli se přihlásíte do nového kurzu, budete čas trávit se svými přáteli nebo si pořídíte zvířátko. Jednoduše řečeno zkuste myslet jenom na sebe.

„Mnoho z nás si myslí, že musíme počkat, dokud se naše zlomené srdce nevyléčí. To ale není pravda. Odpuštění je úmyslné. Je to rozhodnutí, které dokáže obnovit vitalitu a chuť do života,” vysvětluje Vicelichová.