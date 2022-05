Proč ženy i muži občas předstírají své vyvrcholení

Podle studie zveřejněné v Journal of Sex Research, kterou sexuologové dělali mezi 200 vysokoškolskými studenty, předstíralo někdy orgasmus až 25 procent mužů a 50 procent žen.

Pánové to s kamuflováním svého nedostatečného vyvrcholení mají složitější než něžné pohlaví. Jednak nebývají tak dobří herci jako dámy, ale hlavně je pro ně složité nafilmovat výron semene.

Někteří se to snaží obejít tím, že použijí prezervativ. Jen opravdu málokterá partnerka si po skončení pohlavního styku zkontroluje, jestli se skutečně naplnil semenem, protože takový krok je skutečně bizarní.

Jinak ale ženy předstírají své vzrušení, případně vyvrcholení, mnohem častěji než muži. Potvrzují to nejrůznější výzkumy i praxe sexuologů. Jaké jsou tedy ty specificky ženské důvody? Vědí například, jak bývá pro většinu pánů důležitý pocit zdatných samečků, tedy i toho, že je sexuálně uspokojili a že si to ženy s nimi v posteli užívají. Partnerčin orgasmus je pro ně potvrzením jejich schopností.

To bývá častá příčina, proč ženy vědomě podporují mužské sebevědomí postelovým divadlem. Případně se snaží chránit partnerův pocit mužnosti, protože jim připadá, že to je pro vztah rozumnější a prospěšnější.

Odborníky nepřekvapí ani závěr studie otištěné v odborném časopise Social Psychological a Personality Science. Podle ní mají ženy, které vydělávají víc než jejich partneři, dvakrát vyšší sklon předstírat své vyvrcholení než ženy, které vydělávají méně než jejich muži. Uvědomují si totiž, že vyšší příjem může partnera nepříjemně frustrovat. Podle vžitých společenských konvencí by měl nosit domů větší výplatu on.

Pokud ho mají rády, snaží se ho chránit před nepříjemným faktem, že mu to moc nejde ani v posteli. Uvědomují si i další fakt. Čím okázaleji dají partnerovi najevo své sexuální uspokojení, ať už předstírané, nebo skutečné, tím pozitivněji se to projeví v chování muže vůči nim.

Důvody, proč má žena častý problém s dosažením orgasmu nebo potřebuje hodně dlouhou dobu na to, aby ho dosáhla, mohou být spojené i s nedůvěrou v partnera nebo ve špatných vztazích s ním. To samé platí rovněž pro muže. Třeba pro ty méně průbojné ve vztahu k energickým ženám, které je komandují nebo urážejí.

V obou případech se pak postižení partneři mohou snadno uchýlit k předstírání vyvrcholení, aby svůj protějšek uspokojili nebo aby od něj měli klid. Neschopnost dosáhnout orgasmu se logicky může objevit i u párů, jejichž soužití je problematické, v jejich vztahu to z nějakého důvodu skřípe, a proto by dvojice potřebovala intervenci sexuologa nebo manželského poradce.

Otevřeně partnerovi řekněte, co vás vzrušuje a co se vám v sexu líbí. Pak hledejte řešení, které uspokojí vás oba. Předstíráním orgasmu se o tuto možnost připravíte

V každém případě je sexuální vyvrcholení veličinou, kterou pár bedlivě sleduje. Bývá pro něj totiž dokladem, že mu to klape i po intimní stránce. Když chybí, snadno to může vyvolat žárlivost nebo jiný druh nesouladu a konfliktů.

Samozřejmě úplně nejlepším řešením je, když spolu partneři otevřeně mluví o tom, co je vzrušuje a láká. Jaké způsoby dráždění a v jaké chvíli jim přinášejí největší požitek.

Zejména ženy, pro které je mnohem komplikovanější dosáhnout orgasmu, by měly být otevřenější a partnera klidně i navigovat svým vzdechy a něžnými slovy tak, aby se pro ně orgasmus stal spíš běžnou věcí než vzácností.

Spousta žen často argumentuje, že pořádný mužský musí přece vědět a vidět, co chtějí nebo co potřebují. Neuvědomují si, jak proměnlivé jsou jejich nálady a vzrušení. Jak citlivě reagují na spoustu proměnných, tedy na to, jestli jsou odpočaté, v jaké fázi menstruačního cyklu se právě nacházejí, jestli dokážou na chvíli hodit za hlavu své starosti a uvolnit se, nebo ne, a tak bychom mohli dlouze pokračovat.