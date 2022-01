Poradna: Proč si neumím najít správného muže

Vlastně už s prvním chlapem v mém životě jsem to neměla ani trochu jednoduché a celý život spolu máme problematický vztah. Můj táta byl totiž hodně despotický a nepřiměřeně přísný. Odmala jsem se ho bála. Nepamatuji se, že by se někdy se mnou mazlil, pohladil mě nebo za něco pochválil. Já jsem tolik toužila, abych se mu zavděčila! Tolik jsem se snažila, aby si všimnul, co se mi povedlo. Ale on vždy našel něco, za co mě spíš seřval a potrestal. To byl můj první důležitý muž.

Ve dvaceti jsem se vdala jenom proto, abych mohla odejít z domova. Kdybych nebyla vdaná, tak by mi to táta nedovolil. Můj manžel byl pravý opak otce. Mírný, hodný, ale také váhavý a pomalý, navíc velký slaboch. Zpočátku jsem byla vděčná jenom za to, že na mě nikdo neřve. Jenže po dvou dětech mi naplno došlo, jak je slabý a nepoužitelný. Že je vlastně přítěž, takové třetí dítě.

Rozhodla jsem se nakonec pro rozvod a po něm jsem byla tři roky sama. Hledala jsem chlapa, který mi bude oporou. Problém byl asi v tom, že jsem neměla jasno v tom, jak takový pan Opora vypadá. Našla jsem si pedanta, který nás péroval jak na vojně. Když se ho začaly děti bát, podala jsem návrh na rozvod. Doma se nám všem ulevilo. Navíc jsem už neměla kuráž hledat si dalšího chlapa. Bála jsem se, že zase neomylně sáhnu vedle, tak jako pokaždé.

Třetího manžela mi našly děti. Byl to učitel mého syna, který vedl také skauty a chodil s nimi na výlety. Byl vzdělaný, citlivý, klidný a tichý. Dokonce tak tichý, že se mnou skoro nemluvil. Asi se vypovídal s dětmi a pak už neměl potřebu komunikovat. Snažila jsem se, ale nějak stále nechápal, co mi chybí. Myslel, že se mnou komunikuje dost. Jenže mně nepřipadalo normální, že jsem se o zásadních věcech dozvídala od cizích lidí. Třeba o tom, že začal pracovat v jiné škole v jiném městě.

Časem mi přestal imponovat a musím přiznat, že jsem se k němu nechovala moc hezky. Asi jsem ho chtěla k něčemu vyprovokovat. A to se mi povedlo. Nakonec nás opustil. Pak jsem žila řadu let sama. A když moje děti vylétly z hnízda, začalo mi být smutno. Našla jsem si přítele na inzerát a za půl roku se ke mně nastěhoval. Řekla jsem si, že tentokrát to už musí být do konce života. Snažila jsem se, co mi síly stačily, abych byla dokonalá žena a on byl spokojený a nic mu nechybělo. On ale po čase začal chodit za jinou a byl zase konec. Nevím, proč si neumím najít správného muže a v čem stále opakuji ty osudové chyby?