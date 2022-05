Podle čeho poznat, že spějete k manželství bez sexu

Kdy jste si naposledy užívali sex? Před pár dny? Týdny? Nebo už si to ani nepamatujete? I když existuje celá řada pochopitelných důvodů, kvůli kterým je sex odkládán, pokud si už nepamatujete (nebo ani nechcete vzpomenout), kdy to bylo naposledy, povážlivě spějete ke vztahu bez sexu.

Jak uvádí pro Daily Mail vztahová poradkyně a autorka řady knih Tracey Coxová, pokud je vaše sexuální pauza ve vztahu delší než jeden rok, většinou už takový stav zůstane setrvalý – pokud s tím oba nezačnete hned něco dělat.

Dostat se do podobně vyhrocené situace ale vůbec nemusíte, stačí umět rozeznat signály, které to včas napoví, a náprava pak nebude tak těžká.

Nemáte rádi rozmluvy o sexu

Téměř všechny sexuální problémy lze poměrně snadno vyřešit – pokud jste ovšem s partnerem schopni o nich mluvit. Pokud ne, i malý „problémek“ může váš sexuální život zničit.

Dlouhodobý sexuální život nelze uspokojivě udržet, pokud neumíte vyjádřit, co se vám líbí, a co ne.

Naštěstí na nápravu není nikdy pozdě. Může to vypadat děsivě, otevírat najednou podobná témata, mnohé páry to ale nakonec i tak zvládnou. Jen je třeba udělat první krok.

Nesnažíte se vypadat přitažlivě

Ruku na srdce, určitá přitažlivost je potřebná, pokud chcete dlouhodobě udržet sexuální život aktivní. Jakkoli bychom si všichni přáli, aby po letech bylo tím nejdůležitějším, co se děje uvnitř. Jenže je to i o tom chtít mít sex, a tento stav je silně ovlivněn tím, co vidíme – je to instinktivní.

Nosit tak doma neustále pohodlné oblečení je fajn, ale nezapomínejte i tak vypadat co nejlépe. Sexy prádlo, nové šaty, oblek i péče o vzhled dávají jasný signál, že jste otevřeni sexu a vzájemnému spojení.

Veškerou náklonnost a pozornost mají děti

Touhou mnoha párů je založit vlastní rodinu. Je jasné, že zcela malé děti vyžadují neustálou pozornost a péči, pokud to ale pokračuje i po letech, bude to dříve nebo později problém. Spousta lidí jednoduše zjistí, že poté, co se stanou rodiči, přesunou veškerou energii věnovanou druhému do svých dětí.

I z toho ale existuje cesta ven. „I když to mnozí lidé nenávidí, naplánujte si jako rodiče rande, kde si užijete jeden druhého bez dětí. Uvidíte, že budete mít sex častěji,“ nabádá Coxová.

Při sexuálních scénách ve filmu odvracíte zrak

Mnoho párů považuje sexuální scény ve filmech za inspirativní a vzrušující. Pokud jste si sami sex už nějakou dobu neužili, je možné, že právě při nich budete odvracet zrak – budou vám připomínat něco, co sami nemáte.

Přitom právě podobné scény ve filmech mohou být dobrým odrazovým můstkem, jak se na téma sexu naladit. Nejprve třeba slovně, poté i názorně.

Chodíte spát v různou dobu, abyste se vyhnuli sexu

Být ve stejný čas společně v posteli nabízí možnost sexu. Pokud se mu chce některý z partnerů vyhnout, dělá vše možné, aby šel spát sám. Podle Coxové jde o klasickou vyhýbací taktiku. A většina lidí si je toho plně vědoma. I toto se dá napravit upřímným rozhovorem s protějškem.

Chybí projevy lásky a něžnosti

Když ze vztahu začne mizet sex, je pravděpodobné, že spolu s ním se budou vytrácet i jakékoli projevy náklonnosti a lásky mimo ložnici. To ale často zničí nejen sexuální život, ale i vztah samotný.

Chcete-li si udržet partnerský vztah i bez sexu, je třeba mimo ložnici vzájemné projevy lásky znásobit. Jinak z vás budou jen velmi dobří přátelé, kteří spolu žijí.

Říkáte na sex častěji „ne“ než „ano“

Každý snad někdy alespoň jednou slyšel radu, že do vztahu je třeba neustále investovat, aby vydržel. To platí i o sexuálním životě. Pokud zahajuje sex vždy jen jeden z vás a druhý říká stále častěji na nabídku ne než ano, pak je to problém. V tomto případě je třeba zjistit, jak se celá situace vyvíjela.

Může jít o přirozený pokles sexuální frekvence, který je viditelný v dlouhodobých vztazích. Může jít ale rovněž o náhlou změnu v důsledku nemoci či nenadálé životní události. Anebo hledá protějšek uspokojení jinde? I tady je zapotřebí upřímný rozhovor.

Libido na nule

Existuje řada důvodů, proč se sexuální touha a chuť na sex vytrácejí. Možná za tím stojí neuspokojivý sex a vy jste si řekli, že už to stačí. Možná jste vy nebo partner nikdy pořádně nevěděli, jak druhého uspokojit. Třeba za tím stojí deprese nebo zdravotní problémy – výčet možných příčin může být opravdu dlouhý.

I tady lze ale najít řešení – začněte znovu se sexem. Možná to budou náročnější kroky podobné těm na začátku vztahu, ale třeba vám připomenou, jak skvělý a příjemný může sex být.