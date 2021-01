Nová forma slasti aneb Naučte se oddalovat orgasmus

Už dávno neplatí, že by se páry spokojily s pětiminutovkami. Naopak, všeobecný trend zpomalování se dotýká také sexu, a tak se partneři s chutí oddávají pomalému, avšak neméně vášnivému milování. A právě se zpomalováním souvisí sexuální praktika jménem edging (angl. lemování).

V praxi to znamená, že se na pokraji orgasmu rozhodnete slastný okamžik oddálit. Je jedno, jestli během milování oddálíte orgasmus jednou nebo pětkrát, podstatné je pouze to, že to alespoň jednou dokážete.