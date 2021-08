Nesprávné vyložení řeči těla aneb Jak vznikají komunikační chyby

Někdo se na vás usmívá, takže si automaticky vyvodíte, že jste mu sympatičtí. Nebo naopak, někdo se mračí nebo má vážný výraz, tudíž se musí určitě zlobit. Jste si ale jistí, že to tak vždy opravdu je?

V jedné studii byly například dobrovolnice při pohovoru vystaveny mírnému sexuálnímu obtěžování ze strany mužů. Poměrně častou reakcí u nich byl nucený a neupřímný úsměv. Skutečný problém nastal, když někteří muži tvrdili, že to brali jako svůdný souhlas se svým chováním.

Příklad, kdy lidé často selhávají, je rovněž odhalení rozdílů mezi lží a pravdou. Podle odborníků je to hlavně tím, že lidé málokdy správně chápou určité narážky.

Stejně tak jsou na vině určité zažité stereotypy ohledně lhaní. Jak prokázala dřívější studie, lidé se při možném podezření na lež mnohem více zabývají očním kontaktem než tím, co dotyčný následně říká. A to nejspíš proto, že mnozí slyšeli tvrzení o tom, že lháři se více vyhýbají očnímu kontaktu. Proto se na něj zaměří a ostatní náznaky přehlížejí.

Jiná zajímavá studie pak poukázala na fakt, že servírky, které se při obsluhování jemně dotknou hosta, specificky třeba jen letmo při předávání účtu, dostávají větší spropitné. Stejně tak se vás může někdo dotýkat ve snaze udržet vaši pozornost, aniž by to hned znamenalo něco osobnějšího.

Samozřejmě to tak někdy může být, většinou ale takové výplně pomáhají zlepšit plynulost komunikace, aniž by zároveň značily nervozitu. Jak zjistila jistá studie, bývají řečníci, kteří tyto výplně používají, ve výsledku mnohem lépe hodnoceni, a to právě proto, že jejich řeč neobsahovala velké množství tzv. „mrtvých mezer”.