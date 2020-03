Jak přijímat a dávat rady

Nevyžádanou radu dostaneme čas od času nejspíš všichni. Ale co když na nás někdo pálí jeden „dobře míněný“ pokyn za druhým? „Všimla jsem si zajímavého jevu. Čím větší radílek, tím méně užitečné jeho rady jsou. Většinou jen dávají pokyny, které jsou pro druhého zcela samozřejmé a jasné, tedy absolutně neužitečné a hlavně zbytečné,“ myslí si lektorka komunikace Petra Lachnittová s tím, že je bezpředmětné takového člověka upozorňovat na to, že je vám jeho poučování nepříjemné. „Bude tvrdit, že to dělá jen pro vaše dobro.“ V tom případě je lepší prostě poděkovat a dát najevo, že jsme se svými postupy a doporučeními spokojeni. A že si to uděláme po svém. I ironie je povolena. Co třeba: Děkuji za tvou třetí (čtvrtou, pátou…) radu! nebo Máš pro mě ještě nějakou zpětnou vazbu?