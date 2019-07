das, Novinky

1. Pokud se vás snaží partner ovládat



Jakmile vám partner začne určovat, s kým se můžete vídat, co nosit, jak trávit volný čas, co jíst apod., pak to s funkčním vztahem nemá nic společného a je zapotřebí to řešit.

Pokud byste v takovém vztahu zůstala, pak je pravděpodobné, že časem přijdete o všechny přátele, rodinu a veškerou svou svobodu. Stanete se vězněm svého muže.

2. Dochází-li k násilnostem

Pokud je váš partner náladový a v okamžiku špatného rozpoložení dojde na násilnosti či psychický nátlak, pak okamžitě vyhledejte pomoc. Zprvu může jít jen o rozbité talíře či tlučení do zdi, ale vězte, že u toho pravděpodobně nezůstane.

Agresivita se bude stupňovat, stejně tak jeho sliby, že už se to nebude opakovat. Utečte z takového vztahu, jak nejrychleji to půjde. Čím větší nad vámi získá moc, tím to bude těžší.

3. Emocionální nátlak



Emocionální nátlak může být stejně nebezpečný jako fyzické zneužívání. Jen proto, že vás partner nemlátí, to ještě neznamená, že je vše v pořádku.

Pokud po vás ale neustále slovně dupe, znevažuje vaše názory, ponižuje vás před okolím a pak předstírá, že si dělá jen legraci, je to větší problém, než se na první pohled může zdát. Jeho chování se vůči vám rozhodně samo od sebe nezmění a pravděpodobně s tím neudělá nic ani vaše vlastní iniciativa.

4. Cítíte se ohrožena

Pokud se po hádce s partnerem cítíte fyzicky nebo emocionálně ohrožena, pak opravdu s ničím neotálejte a ze vztahu raději odejděte. Časem by to bylo jen horší, zvlášť pokud jsou v takovém vztahu děti.

Pravděpodobně ani tak to nemusí být snadné, proto si své prožitky a pocity nenechávejte jen pro sebe. Svěřte se někomu, komu důvěřujete. Vždy je dobré se v takových situacích mít o koho opřít.

5. Pokud o vás začnou mít obavy nejbližší

Pokud vaši nejbližší vycítí, že váš vztah není ideální a začnou mít o vás obavy, pak je od sebe neodstrkujte a nesnažte se je svou hrou přesvědčit, že tomu tak není. Maskováním svých problémů nic nevyřešíte. Váš vztah se tak rozhodně nezlepší, a ani vy nebudete šťastnější.

Rada na závěr



„Přestaňte svého partnera omlouvat, a hlavně v takových případech neviňte sebe samu. Nevíte-li si s tím vším rady, pak si vždy představte svou nejlepší přítelkyni, kdyby byla ve vaší situaci, co byste jí poradila. Paradoxně své přátele totiž chráníme častěji více než sebe samotné,” radí pro Daily Mail odbornice na vztahy Tracey Coxová.