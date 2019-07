das, Novinky

Podívejte se s námi na nejoblíbenější netradiční místa pro milování.

Sex v přírodě



Na louce. Mnozí by řekli, jak je to romantické. Jenže i takové milování může být velmi nebezpečné. Hrozí zde jednak alergie na trávu, řezné rány od trávy, zelená kolena, ale především pokousaná těla od hmyzu.

Zpocená nahá těla jsou jednoduše tím nejlepším lákadlem pro nejrůznější havěť. Chcete-li si tedy takové milování skutečně užít bez větších nesnází, pak s sebou mějte minimálně deku a pokud možno nevyhledávejte vysokou trávu.

Na lavičce. Lavičky jsou tím nejideálnějším místem pro nejrůznější hrátky, kde si můžete užít milování v nejrůznějších polohách. V rámci bezpečnosti jen dbejte na to, aby byla lavička pořádně upevněna v zemi, aby se s vámi nepřevrátila a aby nebyla pod dohledem bezpečnostní kamery městské policie, jelikož by vám za takové milování hrozila i pokuta.

Pozor si ale také dejte na dřevěné lavice bez úpravy. Zaražená tříska pak může celou záležitost pěkně znepříjemnit.

Na golfovém a fotbalovém hřišti. Asi nejideálnější místa pro venkovní sexuální dobrodružství. Předností těchto hřišť je totiž dokonale upravený trávník, který je mnohem komfortnější a příjemnější než klasická louka, a to dokonce i bez deky.

Jen si dopředu zjistěte, kdy se na hřišti pouští automatická závlaha, aby vás nepřekvapilo nežádoucí osvěžení a stejně tak i osvětlení.

Na pláži či molu. Milování na pláži je zejména ve filmu velmi opěvované, realita je přitom mnohem prozaičtější. Miniaturní zrníčka písku totiž dokážou takové milování velmi znepříjemnit.

Nejde o to, že budete mít pravděpodobně písek všude po těle, ale dívce se může dostat i do vaginy. Důsledky takového milování mohou být katastrofální nejen pro ženy, ale také pro mužský penis.

Sex na molu naopak může být velmi příjemný, zvlášť pokud se o molo někdo stará a nejsou na něm nánosy písku a špíny. Navíc šplouchání vody ve spojení s pohledem na noční oblohu prý rozněžní i ty největší drsňáky, kteří romantiku běžně nevyhledávají.

Sex ve vodě



Milování ve vodě může být velmi smyslné a osvěžující. Mokrá kůže je totiž mnohem citlivější na dotek, a tedy i mnohem vnímavější. Člověk se může i snáze vzrušit a dosáhnout intenzivnějších prožitků. Voda ale také nadnáší, tudíž milenci mají šanci vyzkoušet polohy, na které by si při běžném milování v posteli netroufli či jim k tomu nestačila síla či odhodlání.

Zvlášť vzrušující toto milování může být pro ženy, které běžně mají nadměrnou vlhkost vaginy, voda totiž odplavuje poševní sekret a sama neklouže, tudíž tyto ženy mohou prožít mnohem intenzivněji i své vyvrcholení.

Přesný opak ale ve vodě prožívají ženy trpící na nedostatečnou vlhkost vaginy. U nich může být takový sex doslova bolestivým zážitkem, proto je zapotřebí, aby použily lubrikant, a to na bázi silikonu, který je ve vodě nerozpustný, neomývá se a nezasychá, a tak jej lze použít i několik hodin před samotným stykem.

Vždy je lepší si sex ve vodě dopřávat v chlorované vodě. Ta přírodní v sobě totiž může obsahovat nejrůznější bakterie či sinice, které ohrožují nejen pokožku, ale mohou také způsobit závažné poševní infekce. Pokud ženy přesto upřednostní přírodní vodu, pak je dobré vždy po takovém milování praktikovat poševní výplach.

Sex v autě



Milování v autě v sobě skrývá nesčetně možností. Milovat se takto lze jak v hlubokém lese, tak na velmi rušné ulici a vyzkoušet k tomuto účelu můžete postupně všechny části vozu. Na předních sedadlech, na zadních sedadlech, na kapotě, z boku automobilu apod. Vše záleží na ochotě experimentovat, ale také na míře exhibicionismu.

Milenci by ale neměli zapomínat na bezpečnost, a to nejen na svou vlastní, ale i ostatních účastníků provozu. Jak ukázal dřívější průzkum mezi českými řidiči, až pětina z nich se totiž někdy věnovala sexuálním hrátkám i při řízení automobilu, což už je skutečně na pováženou. Nejčastěji se jednalo o laskání intimních míst řidičky či řidiče a někdy v případě mužů šlo i o orální sex.

Zcela běžné je ale i rozjetí automobilu kvůli nechtěnému odbrzdění ruční brzdy, podklouznutí či zapadnutí na rozbahněné cestě apod. Výjimečné nejsou ani nejrůznější odřeniny a modřiny, případně vyvrtnuté kotníky.

Oblíbené varianty milování v autě

Sex na zadních sedačkách - asi nejběžnější způsob, který lze v autě provozovat. Čím větší auto vlastníte, tím máte větší možnost variant. Prostor si zvětšíte i tím, že si přední sedadla přisunete co možná nejblíže přední kapotě a opěradlo maximálně narovnáte.

Sex v kufru - výhoda především automobilů combi je ta, že složením zadních sedaček získáte nejen větší kufr na převážení věcí, ale také prostor pro milování. Tato varianta je vhodná i pro méně fyzicky zdatné jedince.

Sex na sedadle u spolujezdce - i na tomto místě lze vyzkoušet hned několik poloh. Pokud sklopíte opěradlo, pak se vám prostor výrazně zvětší. Většinou pak můžete využít prostoru zadní sedačky.

Sex na sedadle u řidiče - přestože vám v polohování bude vadit volant, i na tomto místě může být milování příjemné pro oba aktéry. Měli by být však raději menšího vzrůstu a štíhlejší, jinak jim hrozí řada modřin a oděrek z usilovného boje o co nejpohodlnější pozici.

Sex s výhledem - pokud vlastníte velké střešní okno, pak můžete využít i to, a to především při orálním sexu. Ten, co bude pohlížet ze střešního okna, tak může spojit příjemné s užitečným - tedy sex s hlídáním prostoru.

Sex na kapotě - nabízí opravdu neuvěřitelné množství variant. Žena si může na kapotu sednout, lehnout, případně se o ni opřít. Je však důležité si nejprve vyzkoušet pevnost materiálů, aby na kapotě po vašem vášnivém sexu zbytečně nezůstaly důlky.

Sex z boku auta - bok auta lze využít stejně jako pevnou zeď či jen jako věc, o kterou se lze velmi dobře opřít. Množství poloh záleží na fyzičce partnerů a také na jejich fantazii.

Sex na dalších netradičních místech



Na záchodcích. Sex plný adrenalinu, vzrušení, ale i nejrůznějších bakterií. Nepříjemně překvapit vás ale může i nepříjemný zápach.

Ve zkušební kabince. Je to to nejjednodušší, co můžete v daný okamžik učinit, zvlášť, pokud se rádi na sebe při milování díváte. Odrazy v zrcadle mohou daný sex mnohonásobně umocnit.

Ve výtahu. Ženy se rády fotí ve výtahu, tento zážitek ale mohou muži ještě víc umocnit svou náruživostí. Jedná se sice o adrenalinovou záležitost, jelikož výtah může kdykoliv a kdokoliv přivolat, a navíc může hrozit i uvíznutí v mezipatře. Nicméně kdo to jednou vyzkoušel, rád si takový zážitek zopakuje.

V městské hromadné dopravě. Další adrenalinovou záležitostí je sex ve veřejné dopravě. Milovat se dá v metru, v autobuse, ve vlaku i v letadle. Záleží na chuti a odvaze. I zde by měli být milenci obzvlášť opatrní.

Prudké zabrzdění či rychlejší projetí ostré zatáčky může mít nedozírné následky. Hrozí zde i větší pravděpodobnost nějaké infekční nákazy.

K rychlovkám pak svádí místa jako fotoautomat, prostor u bankomatů, podchody, autobusové a vlakové zastávky, kašny, kapličky, úklidové místnosti, mezipatra, kabinky na fotbalových hřištích, převlékárny apod. Vše má svá pozitiva i negativa, která se ale nevyplácí podceňovat.