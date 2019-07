Doma neslyšíte nic jiného než poučování aneb Když partner věčně kritizuje

Možná to také znáte: ať uděláte doma, co uděláte, vše je špatně. Místo pochvaly si v podstatě vyslechnete buď kritiku anebo poučení, jak by to všechno šlo udělat ještě lépe. Neustálá negativní kritika narušuje nejen harmonii ve vztahu, dost často dopadá na duševní i fyzické zdraví kritizovaného.