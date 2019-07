das, Novinky

Při výběru dovolené hleďte i na sebe

Řada z nás dělá chybu, když při výběru dovolené hledí především na spokojenost druhých a je jedno, zda se jedná o děti, manžela či přátele. Pokud si chcete dovolenou skutečně užít, pak hleďte i na to, aby vyhovovala vám samotným.

„Nesnažte se výběrem udělat dojem na partnera nebo vybírat místo podle fotek, které na sociálních sítích vystavují nejrůznější slavní. Každý má jiné potřeby a vy nemusíte být vždy tím, kdo se přizpůsobí druhým,” vysvětluje psychoterapeutka Alžběta Protivanská.

Jeďte na dovolenou prostě tam, kde vám s jistotou bude dobře.

Buďte na sebe hodní po návratu

Již při výběru dovolené hleďte i na čas, který bude následovat bezprostředně po ní. Není výjimečné, že se dostaví „podovolenkové blues” ze špatného svědomí nad utracenými penězi nebo z návratu do města z přírody.

„Dobrou taktikou je vrátit se do práce uprostřed týdne a mít tak kratší čas do dalšího víkendu. Dejte sami sobě čas na pozvolné přistání do každodennosti,” doporučuje Protivanská.

Cvičení minimalizuje cestovní horečku



Poslední dny před samotným začátkem dovolené jsou často spojené s největším stresem. Je to zároveň důvod, proč můžeme zažívat příznaky podobné nachlazení. Tělo je pod zátěží a stresové hormony ohrožují naši imunitu.

Odlehčete tedy své mysli a využijte každou volnou chvilku před odjezdem ke cvičení. Pomůže vám to minimalizovat stres a vyčistit hlavu, celkově se poté budete cítit mnohem lépe.

Zajímavé aktivity



„Ty nejlepší zážitky života jsou z chvílí, kdy zažíváme takzvaný stav flow. Jedná se o čas, který věnujeme nové a zajímavé aktivitě, která pro nás vytváří výzvu a zároveň nám jde,” upozorňuje psychoterapeutka.

Proto většinu z nás nedokáže zcela naplnit dovolená proležená pod slunečníkem. Čím různorodější a zábavnější budou vaše dovolenkové aktivity, tím budete mít větší pocit opravdového odpočinku.

Dejte si přístrojový detox



Neexistuje lepší čas pro absolutní detox od mobilů, tabletů, počítačů jako právě na dovolené. Nebojte, nic vám za ten čas neuteče! Abyste měli minimum svodů, foťte místo mobilu foťákem! Však i sociální sítě chvilku vydrží bez aktuálních fotek a videí.

V každém případě o dovolené úplně zapomeňte na sledování pracovních mailů či vyřizování pracovních telefonátů.

„Mnoho lidí neodolá pokušení a i během dovolené pravidelně kontrolují své maily a na konci dovolené zjistí, že si vůbec neodpočinuli. Proto eliminujte tento negativní návyk a nekažte si chvíle volna. Uvolnění od celoroční přemíry komunikace není hřích, ale pravidlo zdravého rozumu,” radí Tomáš Surka, managing partner v personálně-poradenské společnosti Devire.

Naučte se na dovolené pracovat jen na svém odpočinku. A vězte, že bez wifi a dat vám to půjde mnohem lépe.

Naučte se něco nového

Uprostřed pracovního procesu si často dlouhé týdny a měsíce říkáme, že si přejeme dostat do života nějaký nový návyk, ale z časových důvodů to nedokážeme realizovat. A dovolená je k tomu ten nejvhodnější čas. A je jedno, zda půjde o meditace, pravidelně nastavený čas pro sebe, každodenní pohyb či psaní deníku.

„Zrovna cestovní deník může být zároveň užitečným nástrojem, jak si z dovolené zapamatovat více zážitků a moci se k nim vrátit i zpětně po letech,” doporučuje Protivanská.

Rozmazlete své tělo

Málokterá žena si během roku najde dostatek času na sebe a na hýčkání svého těla. Užijte si to tedy na maximum během svého volna. Zajděte si ke kadeřnici, na nehty, masáž či jinak rozmazlete své tělo a podpořte tak pocit, že je dovolená opravdu odpočinkovým časem, kde můžete načerpat nové síly.

Opečovávané tělo se vám odmění vyšším pocitem vitality a větší energií do dalších zážitků.