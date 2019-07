das, Novinky

Hodnocením a srovnáváním přitom dáváme druhému jasně najevo, že ho nejsme schopní plně akceptovat takového, jaký je, bez všech příkras a iluzí. Místo zlepšování vztahu si tak koledujeme o rozchod.

Záleží-li nám na vztahu, pak nám nezbude nic jiného než se v tomto směru zdržet jakýchkoliv komentářů. Čím méně budeme druhého hodnotit a srovnávat s ostatními, tím je větší pravděpodobnost, že k nám druhý bude vstřícnější a ohleduplnější.

Několik rad, jak se začít chovat jinak



Vždy je dobré si uvědomit, že každý se snaží dělat to nejlepší, co umí. Každý má jednoduše zcela jiné životní zkušenosti. Pokud tedy dotyčný podle vás dělá něco špatně, pak to nemusí být vůbec vědomě. Přestaňte proto na svého partnera pohlížet s despektem, a naopak se vždy snažte získat nad danou situací nadhled.

Navíc, jakmile svou mysl zaměstnáte odsuzováním partnera, pak jen těžko uvěříte tomu, co vám říká. Pokud se vám partner snaží něco sdělit a vy s ním nesouhlasíte, pak se zhluboka nadechněte a s reakcí počkejte. Nechte partnera domluvit a přemýšlejte nad vším, co říká. Jedině tak si uvědomíte, že i když partner vidí věci jinak než vy, ještě to neznamená, že je to špatně. Vše je o respektu a schopnosti domluvit se.

Druhého nezměníte, zaměřte se proto na svůj vlastní život. „Pokud si myslíte, že jste nejchytřejší a že se vše změní, jakmile si druhého vychováte, pak vás zřejmě zklamu. Nejen z mých zkušeností, ale i zkušeností celé řady odborníků totiž jasně vyplývá, že zlepšení vztahu dosáhnete jedině tehdy, začnete-li sama u sebe,” upozorňuje na svém blogu odbornice na vztahy Helen Fisherová.

Budete-li přeci jen chtít malinko pozměnit partnerovo chování vůči vám, pak se více zaměřte na jeho pozitivní vlastnosti. Chvalte ho, ptejte se ho na rady a dávejte mu najevo, jak moc ráda s ním jste. Posílíte tak nejen jeho vlastní sebevědomí, ale také si sama lépe uvědomíte jeho silné stránky a snáze pak upozadíte jeho nedostatky.