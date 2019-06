Tereza Lindauerová, Novinky

Jak svést muže



1. Oční kontakt – mužům velmi záleží na vzhledu. Je to logické, těžko budou svádět někoho, kdo je nepřitahuje. Na rozdíl od žen se ale nestydí přiznat, že to, jak žena vypadá, je pro ně prvořadé, aspoň v první chvíli.

Pokud tedy muž vyhodnotí, že se mu žena líbí, čeká na signál – ano, žádné svádění na slepo, 90 % mužů prý čeká na náznak, že si jich žena všimla a zaujali ji, teprve pak se angažují a případně ji osloví.

2. Lehký flirt – když se muž odhodlá a ženu osloví, očekává odezvu, která by měla připomínat flirtování. Někteří muži dávají přednost jemným ženám, které flirtují „zlehka“, jiní obdivují dračice, které flirtují na 100 %, to je velmi individuální. Hlavní ale je, aby muž „lovec“ vůbec pochopil, že se s ním žena nebaví jen ze slušnosti.

„Mnoho žen nechce flirtovat, s mužem se baví, ale nedávají najevo nic víc než přátelskou zdvořilost. To muže odradí, protože si není jistý, že se s ním žena nebaví jen ze slušnosti,“ upozorňuje pro Korea Times psycholog Kim Ir-han.

3. Poslouchejte a obdivujte – pro většinu mužů je důležité, aby jim žena, kterou se snaží „sbalit“, dala dostatečně najevo, že jí imponují. Nemusí to být nějaký přehnaný, nepřirozený obdiv, stačí, když žena bude vést přátelskou konverzaci v lehkém, flirtujícím tónu, v níž bude obdivovat jeho práci, koníčky, názory apod.

Pokud ženy tyto věci neobdivují, naopak se snaží prosadit své úspěchy, muže to spolehlivě odradí.

„I když už dnes není „hra na pána tvorstva“ tak důležitá, přesto musí být muž obdivován, aspoň na začátku. Když toto žena zvládne, má vyhráno. Muži tak dá najevo, že je chlapák, který by třeba mohl v budoucnu ochránit ji i rodinu. Dnešní muži si tyto věci možná neuvědomují, ale podobné instinkty jsou v nich hluboce zakořeněné…,“ konstatuje psycholog.

4. Nikam se nežeňte – posledním pravidlem svádění by podle korejských psychologů měl být určitý odstup, který si žena zachovává. Muž by na závěr prvního, příjemného rozhovoru měl toužit po tom ženu vidět znovu.

O další schůzku nebo telefonní číslo by si ale měl říct sám. Pokud žena podlehne nadšení a sama nabídne další rande, ztrácí tím pro svůj protějšek do určité míry půvab.

Nejde ani tak o to, že by se s ní muž už nesešel, ale stává se pro něj lehce dostupná, podvědomě si je jistý, že když se on neozve, ona zavolá určitě…

Jak svést ženu



I když jsou ženy přirozeně brány jako romantická stvoření, která se od mužů ve svádění diametrálně liší, není to až tak pravda. První kroky jsou totiž téměř totožné, pro ženy je důležitý oční kontakt. „Když to klapne“, jsou ony těmi aktivnějšími, muže sledují a řečí těla dávají jasně najevo, že mají zájem o seznámení.

I lehký flirt zůstává, jen ženy nepotřebují dokazovat, že o ně muž stojí. Devadesát šest procent dotázaných odpovědělo, že když je muž osloví, je to jasné znamení, že má o ně zájem a více v tu chvíli nepotřebují.

A dalo by se říci, že i třetí bod, tedy dostatečně projevený zájem, je u obou pohlaví stejný. Většina žen respektuje to, že pro muže je důležitý obdiv, na druhou stranu si ale zakládají na tom, aby se jich protějšek zeptal i na jejich život, co dělají, co je zajímá.

Příliš sebestředná konverzace odradí celých 55 % žen, většinu z nich přitom vyděsí byť jen představa, že by měly doma muže, který by vyžadoval, aby se točilo vše kolem něj.

„Jsi prostě úžasná,“ touží slyšet na závěr seznámení většina žen… Právě v tomto posledním bodě svádění se projevuje ženská duše.

I když jim muž dal svým chováním najevo zájem a pravděpodobně je pozval na další schůzku, ženy touží, aby je předtím, než se rozejdou, nějak pochválil – může se to týkat krásy, šarmu, ženskosti, naopak nechtějí slyšet věty: „S tebou byla sranda jako s kamarádem z práce…“