Pokud někoho opravdu milujete, a on vám lásku oplácí, jste většinu času v opojení a pod přílivem příznivých emocí i hormonů. Ale jak člověk prochází jednotlivými fázemi lásky a vztahu, pomalu poznává, že ne vždy je vše tak ideální. A právě tehdy se mohou začít objevovat situace, kdy sami zjistíte, že být i ve šťastném vztahu vám může lámat srdce, uvádí server Yourtango, který přinesl i několik konkrétních situací.

Nejistota ohledně budoucnosti

Láska je krásná věc. Pokud jsme zamilovaní, cítíme se bezpečně a šťastně. Bohužel v lásce neexistují žádné záruky. Čím více si to začneme uvědomovat, o to víc nás to bude zraňovat. Jakkoli jsme v dané situaci šťastní, úzkost z toho, že to nemusí trvat na věky, v nás i v době spokojenosti může vyvolávat bolesti žaludku, zármutek, ale i další stavy, kvůli kterým budeme reálně trpět.

Co s tím? Snažte se nedělat si hlavu s budoucností. Myslete na to, jak se cítíte zrovna teď a toho se držte.

Očekávání

Jak již bylo řečeno, místo toho, abychom se soustředili ve vztahu na to, co aktuálně máme, přemýšlíme do budoucna, co by mohlo být, ale také o tom, co bychom v budoucnu chtěli v rámci vztahu mít či dokázat. Jenže právě očekávání, která máme, mohou často za to, že i ve chvílích štěstí cítíme fyzickou i psychickou bolest z toho, že se nám například neplní.

Chemická závislost



Dalším ukazatelem, jak dokáže být láska bolestivá, je chemie. Když se zamilujeme, zaplaví naše tělo celá řada „pozitivních a přínosných” chemických látek. Dopamin, serotonin, oxytocin a endorfiny - to jsou činné látky a hormony ve chvílích, kdy zažíváme velkou lásku a chtíč.

Tyto chemikálie kromě uspokojení ale přinášejí ještě něco - určitou návykovost. Jakmile začne jejich produkce upadat, začneme po nich znovu toužit. Už jen vzpomínky na to, jak jsme se dříve cítili, například při společném víkendu s přítelem, dokážou být bolestivé. Čím víc pak cítíme ve vztahu zvyšující se úzkost a obavy, o to víc po podobných situacích toužíme.

Zátěž z předchozích vztahů

V průběhu života řada lidí zažije více než jeden vážnější vztah. A mnozí si s sebou nesou do každého nového vzpomínky na to, co způsobilo krach toho minulého.

Čím závažnější důvody to byly, o to více ostražití a opatrní v nových vztazích býváme, čímž mnohdy zraňujeme sami sebe - v očekávání dalšího možného rozchodu.

Vztahové zklamání



Když se zamilujeme, jsme si téměř vždy jisti, že jsme potkali ten pravý protějšek. Ale opravdu je to tak? Bohužel málokomu ve vztahu vydrží počáteční nadšení a optimismus i po letech. Jak ubíhá čas, projevuje se u každého člověka stále více jeho pravé já a my zjišťujeme, že všechno není takové, jak se zdálo. Čím ostřejší je prozření, o to větší pociťujeme bolest a zklamání, i když dotyčného stále milujeme.

Ani to ale ještě nemusí znamenat nutně konec. Vadí vám určité okolnosti? Zkuste si o nich promluvit. Pokud partnera skutečně milujete, a ony záležitosti nejsou vážnějšího charakteru (například že se z milujícího muže stal manipulativní psychopat), zkuste se s nimi nezatěžovat a neničit si štěstí. Možná totiž any vy nejste už tou stejnou osobou, do které se zamiloval, i tak s vámi však zůstává.