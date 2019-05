Tereza Lindauerová, Novinky

Není to tak dávno, kdy byly vztahy na pracovišti skutečně nežádoucí, mnoho firem dokonce mělo navazování intimností „nedoporučeno“ v pracovní smlouvě. Tento trend se ale poslední roky mění.

„Je těžké hledat svou druhou polovinu, když prožijete většinu času v práci, někde mimo pracovní prostředí. Krom toho mít s partnerem nějaké společné téma, je spíše ku prospěchu věci než na škodu. Samozřejmě, pokud by se pracovní problémy přenášely domů, problém by to být mohl, to jsem ale za dvacet let praxe viděl jen jednou,“ vysvětluje ve své knize Pracovní i jiné vztahy francouzský psycholog Jacques Menarde.

Podle průzkumu jeho týmu také dnes každý třetí vztah ve Francii vzniká právě prostřednictvím práce – ať už partneři přímo pracují v jedné firmě, nebo se seznámili například na pracovní schůzce.

Podle sociologů ale ani tak nejde o to, jestli jsou manželé nebo partneři spolupracovníci, ale spíše o to, jak podobnou situaci snášejí v běžném dni nebo během stresové zátěže.

Největším úskalím je pak podle nich rozchod. Samotné vztahy na pracovišti dnes ustojí 90 % partnerů, horší je to, když se partnerství rozpadne a oba aktéři mají bez emocí vedle sebe fungovat dál.

Vztahy v utajení versus otevřenost vůči kolegům



„Myslím, že je velmi důležité si průběh budoucí komunikace na pracovišti domluvit s partnerem dopředu. Některé páry se domluví, že o soukromí a někdy i o tom, že jsou spolu, vůbec nikomu, kromě nejbližších přátel, neřeknou. Je jim příjemnější ´pracovat v utajení´, než aby celá firma komentovala stav jejich vztahu. Někteří lidé naopak dávají přednost otevřenosti a všem o partnerství řeknou.

Každopádně je ale dobré, dokonce bych řekl důležité, se na tomto domluvit dopředu, aby se oba aktéři cítili v situaci komfortně a pak problémy nebývají. Pokud ovšem vztah skončí, a ne po vzájemné domluvě, tak problémy nastanou skoro vždy. Z mého pohledu je jediné řešení, když jeden z nich dá výpověď a upřímně, většinou to tak stejně skončí,“ upozorňuje Menarde.

Zajímavé je, že Menardovy výzkumy ukazují, že četnost pracovních vztahů za poslední léta narostla o 20 % a zdá se, že stále stoupá. Vysvětlením je samozřejmě vysoké pracovní nasazení ve většině firem a možná i častější pracovní akce – které probíhají mimo pracoviště – zahraniční pracovní cesty, víkendové akce apod.

Za povšimnutí stojí i to, že se za posledních deset let také výrazně změnil i přístup zaměstnavatelů k případnému poměru některých zaměstnanců. K románkům většinou dochází mezi stejně postavenými kolegy a jejich láska leckdy pracovní „oddanost“ ještě utuží.