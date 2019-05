bok, Novinky

Kdo že je to vlastně ten mileniál? Přesná definice se těžko hledá, podle všeobecného mínění jde o člověka, který dosáhl dospělosti zhruba na přelomu tisíciletí (milénia). Ale zároveň tak může být označen i někdo, kdo se na přelomu tisíciletí teprve narodil. Vyjádřeno letopočtem, do této skupiny se dá řadit každý, kdo se narodil v roce 1981 a později. Jde tedy o lidi ve věkové kategorii 18 až 38 let.

Jak již bylo naznačeno, právě ženy mileniálky si podle výzkumu, který si nechala zpracovat společnost Lovehoney, užívají více sexu - přesněji celých 39 procent v průměru až dvojnásobek oproti starším dámám, ale pouze každá třetí zažívá se svým partnerem orgasmus (36 procent).

Starší ženy nad 45 let naopak tvoří početnější skupinu - orgasmus si pravidelně užívá celých 63 procent z nich.

Průzkum celkově zahrnoval data od 2100 lidí ve věkovém rozmezí 18 až 70 let a jednoznačně ukázal, že četnost sexu nemusí automaticky znamenat spokojenost. Celkově vyšší uspokojení totiž převažovalo u vyšších věkových skupin.

Každý šestý člověk ve věkové skupině 46-50 let (16 procent) hodnotil svou sexuální spokojenost nejvyšší známkou z deseti možných, ve skupině 51-55 let to bylo 14 procent.

Oproti tomu mladí do 25 let hodnotili nejvyšší známkou svou spokojenost pouze v 11 procentech případů, ve věkovém rozmezí 31-35 let pak pouhých 10 procent.

Co si lidé na sexu nejvíce cení

Co se týče otázky, co si nejen ženy na sexu nejvíce užívají, tvrdilo celých 77 % mladých do 25 let, že rozhodně zábavu oproti 58 procentům žen starších 45 let. Mezi těmi pak mnohem častěji hrálo důležitější roli emocionální spojení s partnerem.

Mladí také mnohem častěji využívají sex jako jistou formu ke zlepšení sebevědomí.

„Je skvělé vidět, že mají mladí lidé mnohem více sexu, než ukazovaly předešlé výzkumy,” uvedl mluvčí společnosti, která si průzkum zadala.

„Nicméně by se mohli alespoň jeden či dva triky ještě přiučit, jak být i s takovým množstvím sexu spokojenější a užívat si častěji orgasmů. Nejvyšší sexuální spokojenost kolem 45. roku věku jasně naznačuje, že zkušenosti budou nejspíš tím, co zlepšuje nejen výkon, ale i spokojenost v ložnici,” dodává Independent.