Tereza Lindauerová, Novinky

„I když se doba změnila a společnost je obecně velmi tolerantní, na páry, kde je starší žena, se lidé stále dívají se zvědavostí a často i pohoršením. Upřímně, není na tom až tak nic divného, protože v historii bylo spojení výrazně staršího muže a mladičké manželky dost běžné, zatímco mladší muži si starší ženy někdy brali možná v touze po majetku, ale běžné to nebylo,“ píše v knize Sexuální mýty vztahová koučka Kim Grasonsová.

Paradoxně i dnes, pokud si starší žena najde mladšího partnera, lidé kolem ní pátrají, proč se to stalo a přemýšlejí, čím žena svému „zajíčkovi platí“. Což potvrzuje i příběh čtenářky Moniky.

„Po rozvodu jsem byla několik let sama, a pak jsem se na dovolené seznámila s o patnáct let mladším mužem. Jsme spolu už skoro osm let a opravdu se máme rádi, přesto ale pořád posloucháme narážky okolí. Než jsem se do vztahu pustila, několik měsíců jsem to zvažovala. Nejvíc jsem se obávala, co řeknou mé, tehdy dospívající, děti. Syn i dcera mě ale podpořili, o to větším zklamáním byla reakce kamarádek. Většina z nich mi tvrdila, že je Petr se mnou jen pro peníze…“

I když se na podobná spojení lidé stále dívají s despektem, vztahů, kde je starší žena, přibývá. Určitě je to i tím, že dnešní padesátnice či šedesátnice vypadají skvěle, udržují se, tudíž jim lidé i hádají o mnoho let méně.

To, že mají po svém boku atraktivního mladšího muže, je jistě příjemné. Proč se ale do vztahu s leckdy o mnoho let starší ženou pouštějí muži?

Důvody mužů a jak takové vztahy končí



Podle Kim Grasonsové je i v těchto případech důležitá zamilovanost. Svou roli zde ale sehrává i pocit bezpečí a určitý typ mateřské péče. Vždy ale velmi záleží na věku zúčastněných.

Jiný typ vztahu je určitě mezi dvacetiletým chlapcem a čtyřicetiletou ženou, zde jde především o sexuální dobrodružství, které může být pro obě strany přínosné a zábavné, ale je dost nepravděpodobné, že by přerostlo v dlouhodobý a plnohodnotný vztah.

Jiné to pak bude u padesátiletého muže a šedesátileté ženy - pokud mají podobnou životní cestu a zájmy, je věk jen číslo v občance.

Sociologové se shodují, že podobné věkově nesourodé vztahy paradoxně nekončí odchodem muže za mladší partnerkou, jak by se možná dalo očekávat. Naopak, mnoho mužů po třicítce je ve vztazích se starší ženou spokojených, protože jim dává klid, bezpečí i pochopení. Ten, kdo vztahy končí, jsou ale převážně ženy. Na vině je nedostatečné sebevědomí.

Ženy se často bojí, že vypadají staře a muž je kvůli tomu opustí a najde si mladší, nevěří si, že dlouhodobě „stačí“ na mladšího muže, a tak vztah ukončí ze strachu, aby nebyly opuštěny.

Největší šanci na úspěch mají podle sociologů vztahy, které začaly v pozdějším věku, tedy kolem pětapadesátého roku mladšího z partnerů.