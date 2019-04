Jaroslav Zvěřina, Právo

Existuje ale i výzkum vědců z irské University College Cork, který tvrdí, že hormon oxytocin, který se vylučuje při vyvrcholení žen a přispívá ke stahům děložních svalů, pomáhá nasávat sperma do dělohy na cestě k vajíčkům. To prý zvyšuje šanci žen na otěhotnění zhruba o 15 procent.

To je možné, ale zásadní význam při oplodnění to nemá. Ženy dokážou bez problémů otěhotnět bez orgasmu. Dokonce i při znásilnění. Určité statistiky uvádějí, že jim v těchto případech hrozí až třikrát vyšší pravděpodobnost otěhotnění, což je vůči nim nepochybně dost nespravedlivé. Proč tomu tak je, to nevíme.

Nemůžeme ovšem tvrdit, že vyvrcholení u žen nemá žádný význam. Nemůžeme, protože smysl bezpochyby má. Utužuje citový i tělesný vztah mezi nimi a muži.

A příjemné zážitky, které ho obvykle doprovázejí, nejsou důležité jen pro dámy, ale zjevně také pro pány. I pro ně je podstatné, aby ženy uspokojili. Proto jim dámy orgasmus často sehrají, i když ho nemají.

Partnerovi se sex s nimi víc líbí, a navíc bývá spokojený, jak je dobrý.

Jako diplomatická strategie se to zdá být dobrý krok, dlouhodobě to však není rozumný způsob komunikace. Vysílá totiž partnerovi falešné signály.

Mnohem lepší je mluvit co nejotevřeněji o svých pocitech a potřebách. Dvojice se pak společně dobere k tomu, že partnerka orgasmus doopravdy má a nemusí ho tedy předstírat.

Orgasmotron a další přístroje



Před léty vzbudil pozornost přístroj Orgasmotron, který u žen dokázal vyvolat orgasmus pomocí elektrických impulzů nasměrovaných na určité místo v míše. Jeho vynálezce, anesteziolog Stuart Meloy, ho vyvinul omylem. Snažil se zkonstruovat aparát, který by dokázal léčit bolesti spodní části zad a nohou. Nebo je aspoň zmírnit. Mašinka místo toho vyvolávala u žen i u mužů vyvrcholení.

„No co,“ řekl si zřejmě Meloy. „Když pacientům nezmírní bolesti, tak jim aspoň vyrobí orgasmy.“

Nabízel přístroj v přepočtu za 200 000 Kč. A to byl zřejmě jeden z důvodů, proč se nedočkal masovějšího rozšíření. Ale jistě ne jediný.

Ženský orgasmus je příliš komplexní jev, který se nedá vyřešit mezi partnery stisknutím tlačítka. To navíc vůbec nerozvíjí schopnost komunikace nebo porozumění reakcím partnera a dalším věcem.

Pokud jde ovšem o nácvik ženského vyvrcholení, mohou v něm přístroje sehrát pozitivní roli. Sexuologové doporučují ženám, aby při masturbaci používaly různé techniky a hračky, včetně vibrátorů. Pomůžou jim v tom, aby poznaly lépe reakce svého těla, a také to, co je nejvíc vzrušuje. Ale mohou jim pomoci i v tom, aby se zbavily studu, obav i předsudků a začaly mít rády své pohlavní orgány stejně jako muži.

Někteří pánové rádi žertují, že nejspolehlivější pomůckou, která stimuluje vzrušení žen, je sportovní úprava vozu Porsche 911 Carrera. Pravda, existují i seriózní výzkumy, které ukazují, že partnerky mužů s vysokým platem dosahují snáz a pravidelněji orgasmu. Hlavní roli v tom však nehraje samotné šustění peněz, ale spíš pocit bezpečí nebo zabezpečení ženy i jejích potomků. Stejně jako ochota partnera podělit se o své zdroje. U spousty zvířat v přírodě to aspoň takhle funguje.

Pokud jde o zmíněné doporučení sexuologů, vychází z toho, že naprostá většina žen si může dosahování orgasmu nacvičit. Nejlepší je, když si ho nejprve natrénují samy a potom to zkusí s partnerem, klidně i formou intimní hry. Musí mít samozřejmě partnera, které je ochotný spolupracovat a vyjít vstříc jejich přáním.

Ženy o problémech s dosažením orgasmu často nedokážou nahlas mluvit



Pro ženy často není snadné, aby o tom mluvily. Mohou se stydět nebo se třeba obávají, že jim partner nevyhoví a pošle je k čertu. Většina normálních mužů však určitě ocení jasnou, otevřenou komunikaci. A klidně i to, že jim partnerka ukáže, co ji nejvíc vzrušuje, případně to s nimi prakticky natrénuje.

Vědět, co se ženám líbí, je pro muže složité také proto, že se ženské pocity i citlivost mohou měnit s náladou, fází menstruačního cyklu, konkrétní situací a s dalšími věcmi. Ale také proto, že u žen hraje velkou roli vztah k partnerovi, jejich sexuální představy nebo dejme tomu schopnost uvolnit se a pořádně si sex vychutnat.

Aby to všechno bylo ještě složitější, existují dokonce ženy, které umějí dosáhnout vyvrcholení jen na základě svých pocitů a představ. Ani se jich nikdo nemusí dotýkat.

Některé ženy dokážou dosáhnout i deseti orgastických stavů v nepřerušeném sledu. Něco podobného je pro naprostou většinu mužů nedostižným snem.

Muži to mají mnohem jednodušší. K dosažení orgasmu stačí většině z nich dostatečná stimulace žaludu na penisu. Mohlo by se tedy zdát, že se příroda zachovala k ženám hodně macešsky. Ale není to tak. Mají to jen složitější. Jejich odměna však může být o to sladší.

Sexuologové, kteří zkoumají průběh vzrušení a vyvrcholení u žen, opakovaně zjistili, že u nich sexuální vyvrcholení trvá déle než u mužů. A nejen to. Zatímco muži jsou většinou schopni jediného plného orgasmu, u žen může docházet za příznivých podmínek a při správné stimulaci k orgasmům opakovaným.

Někdy i k devíti nebo deseti orgastickým stavům v nepřerušeném sledu. Dosáhnout něčeho podobného je pro naprostou většinu mužů nedostižným snem.

Sexuologové se kdysi domnívali, že schopnost dosáhnout několika orgasmů za sebou je univerzální ženská vlastnost. Výzkumy profesora Stanislava Kratochvíla však ukázaly, že tuto schopnost má méně než polovina žen. Ale i to je pořád hodně.

Muži dokážou něco takového jen vzácně. Navíc se domnívám, že to nezvládnou v takové intenzitě nebo barvitosti pocitů jako ženy. A pak že je příroda k něžnému pohlaví jenom nespravedlivá.