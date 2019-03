Tereza Lindauerová, Novinky

1. Netolerance



Mezi nejčastější důvod rozvodu paradoxně patří netolerance, která předběhla i nevěru. Často je to dáno tím, že lidé mají při vstupu do manželství nereálné, až zkreslené představy o tom, kam se bude manželství ubírat dál.

Zároveň přestali dělat kompromisy, tudíž vyžadují, aby se vztah ubíral jen tou cestou, kterou si vysnili. Čeští i zahraniční sociologové se shodují, že se krize vyhne málokterému manželství. Zásadní pro to, jestli dojde k rozluce, nebo pár krizi ustojí, je společně prožitá historie a také povahy manželů.

„Nejméně trpělivá je mladá generace, je zde příklon k rychlému řešení problémů. Buď cestu najdu hned, nebo končíme…,“ píše sociolog James Carry pro web The Telegraph.

2. Nevěra



Nevěra stojí v žebříčku pěti nejčastějších důvodů rozvodu na druhém místě. Žádost o rozvod podává téměř stejně často postižená strana jako nevěrník. Více přitom podvádějí muži, kteří po letech stereotypního sexu zatouží po něčem novém.

Objekty jejich touhy jsou přitom často kolegyně z práce. Ženy jsou nevěrné ale také kvůli zajetým kolejím, které se stále opakují. Na rozdíl od mužů jim však primárně nejde ani tak o sex, jako o „čerstvé city“ a lásku. Touží znovu zažít pocit zamilovanosti.

„Lidé se nechávají oklamávat svým vlastním mozkem a myslí si, že nově poznaný partner přinese něco úžasného,” upozorňuje na svém webu kouč Aleš Kalina a všem lidem radí: „Využijte schopností mozku a nechte ho srovnávat informace k vašemu prospěchu. Nebojte se a nechte mozek srovnat nového člověka s partnerem, kterého právě máte. Pokud vám bude hlásit touhu, že byste to chtěli s tím druhým člověkem zkusit, uvědomte si, v jakých oblastech vám to hlásí. V čem je váš partner nedostatečný? Proč vás mozek táhne za tím druhým? A tyto důvody si napište. Jsou to právě ty oblasti, kde se svým partnerem máte nízká emoční čísla.”

3. a 4. Alkohol a domácí násilí



Alkohol a domácí násilí jsou na třetím a čtvrtém místě mezi nejčastějšími příčinami rozvodovosti.

„Častým důvodem k rozvodu je domácí násilí a pronásledování spojené s cholerickou a někdy až nesnesitelnou žárlivostí. Objektem násilí mohou být jak partner, tak děti. Nemusí se přitom jednat pouze o násilí tělesné, které je lépe viditelné a prokazatelné, ale také o násilí psychické, které může mít v dlouhodobém horizontu mnohem těžší a trvalejší následky než násilí fyzické,“ vysvětluje právník Miroslav Zeman ze společnosti Profi právník.

Co se alkoholu týče, Češi jsou v jeho spotřebě druzí v Evropské unii, upozornila na to minulý rok Světová zdravotnická organizace. Více alkoholiků se rekrutuje z řad mužů a většina rozvodů, za kterými stojí alkohol, je jejich vinou, i když to samozřejmě není pravidlem.

5. Nedostatek sexu a peníze



O pátou příčku se pak rovným dílem dělí nedostatek, tedy spíše absence sexu, a peníze. Finanční neshody probíhají z mnoha důvodů – na vině může být finanční negramotnost některého z partnerů, ale také „obyčejný“ pocit, že já vydělávám většinu peněz do rodinného rozpočtu a manžel nebo manželka jen utrácí…

Na druhou stranu dost často jsou peníze i důvodem k opaku, tedy mnoho párů se zdráhá rozvést právě kvůli penězům.

Co se sexu týče, je obvykle na vině jeho nedostatek: „S exmanželem jsme si rozuměli v mnoha oblastech, ale sex k nim bohužel nepatřil,“ napsala čtyřicetiletá čtenářka Jana.

„Na začátku manželství jsem naivně doufala, že se to zlepší, ale poté, co jsme zplodili dvě děti, přestal manžel mít zájem o sex úplně. Deset let jsem to vydržela, protože jinak nám spolu bylo dobře. Ale život bez sexu byl tak frustrující, že jsem se nakonec odhodlala k rozvodu.“