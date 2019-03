das, Novinky

1. Ujistěte se, že došlo k naprostému přerušení komunikace mezi partnerem a milenkou

K zvládnutí nevěry je velmi důležité, aby se milenka dostala tzv. zcela ze scény. To znamená, aby s ní muž pokud možno přerušil veškerý kontakt. Pracovat na vztahu, když je milenka stále ve hře, nemá smysl. Sliby, že už jsou jen přáteli či kolegy, jednoduše nefungují.

Pokud partnerovi na vašem vztahu záleží, musí s milenkou jednoduše kontakt zcela přerušit. Jedině tak se zbavíte věčné podezřívavosti a strachu, že jí manžel opět nepodlehne a že jejich společné emocionální propojení není tak silné, jako to vaše.

2. Ujistěte se, zda opravdu chcete, aby váš vztah opět fungoval

Váš muž vás zradil a pošlapal vše, co jste společně do té doby prožili a vybudovali. V podstatě vám do srdce vrazil nůž. Je velmi důležité si toto všechno uvědomit a položit si zásadní otázku: „Skutečně chci zůstat s tímto mužem?”

„Pokud si nebudete jistá odpovědí, pak vězte, že ač uděláte cokoliv, zpět vztah stejně nezískáte. I ty nejbanálnější pochybnosti totiž dokážou zhatit každé úsilí, jež při záchraně vztahu vyvinete,” vysvětluje na svém blogu koučka Mitzi Bockmannová.

3. Důležitá komunikace



K záchraně vztahu je pak zapotřebí i funkční komunikace. Jedině tak dokážete napravit vše, co je narušeno. Je velmi důležité, abyste dokázala partnerovi nahlas říct, jak se cítíte a on zas vám, v jakém okamžiku podlehl svodům někoho dalšího.

Budete muset spolupracovat, abyste jednak identifikovali problémy ve vztahu, které dané situaci předcházely a pak spolu vytvořili plán na zlepšení vztahu. Tak, abyste vzájemně pochopili své potřeby a určitým způsobem se zavázali, že budete oba pracovat na změnách.

4. Nebojte se vykřičet svůj hněv



Pokud vás partner oklamal, je naprosto samozřejmé, že jste naštvaná. Je ale zapotřebí tento svůj hněv v sobě nedržet, ale naopak pustit dál a klidně ho doslova vykřičet do světa.

Pokud budete v sobě držet hněv na sebe pro svou naivitu a na partnera za jeho selhání, pak se v odpuštění nepohnete dál. Váš nevybitý hněv bude neustále zasahovat do vaší komunikace, ale i do dalších společných aktivit.

5. Nebojte se odpuštění



Odpuštění je jednou z klíčových věcí zvládnutí nevěry. Abyste skutečně odpustila, potřebujete přijmout a pochopit, proč k nevěře došlo. Když se tak stane, pak je důležité si uvědomit, že odpustit ještě neznamená zapomenout.

Každá rána potřebuje svůj čas na úplné zhojení, proto na nic nepospíchejte a dejte sobě i partnerovi čas na obnovení vztahu. Pokud druhému odpustíte, dokážete s ním komunikovat, pak máte velkou šanci, že se vám nevěru podaří překonat a žít spolu šťastně po zbytek života.

Nezvládnete-li sami tyto kroky, pak se nebojte svěřit do rukou odborníků. Pokud vám na vztahu záleží, měli byste vyčerpat všechny možnosti.