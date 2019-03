Tereza Lindauerová, Novinky

„Opatrnosti není v případě internetových seznamek a diskusních fór nikdy dost. Neříkám, že není možné si ve spletité nabídce sociálních sítí najít kvalitního partnera, ale je přitom zapotřebí chovat se obezřetně. Snadno se zde setkáte nejen s lidmi s kriminální minulostí, ale také se stalkery, kteří dokážou ze života udělat doslova peklo,” varuje vyšetřovatel Ted Freeman pro webové noviny USAtoday.

Stalking přitom není jen záležitostí Spojených států a dalších vyspělých zemí. Děje se i u nás, o čemž vypovídá i příběh třicetileté Tamary.

„Na jednom prodejním serveru s oblečením mne oslovil mladík, od kterého jsem před časem kupovala nějaké oblečení. Byl o dost mladší než já, chytrý a kultivovaný lichotník. Nejprve jsem tomu nepřikládala váhu, ale pak se naše každodenní konverzace stala příjemným zvykem. Jenže během dvou týdnů ´na síti´ mi došlo, že člověk na druhé straně je psychicky nevyrovnaný – měl prapodivné záchvaty vzteku, který si na mně vyléval a konverzace byla čím dál nepříjemnější. Pak jsem zjistila, že si o mně zjistil velké množství informací, kde bydlím, pracuji, co moji přátelé…

K tomu mi od něj začaly chodit fotky, které byly foceny vždy v bezprostřední blízkosti místa, kde jsem se zrovna vyskytovala. Začala jsem být nepříjemná a snažila se přerušit konverzaci ´v dobrém´. Což se nakonec podařilo, ale nebylo to nic jednoduchého. Jen jsem si v tu chvíli uvědomila, jak děsivý musí být skutečný stalking,“ píše Tamara.

Abyste se vyhnuli něčemu takovému, vyvarujte se při seznamování on-line seznamek, kde se může registrovat bez jakékoliv kontroly každý. Zároveň buďte obezřetní i při komunikaci na sociálních sítích, například v debatách pod příspěvky, když s vámi bude chtít nějaký neznámý příliš horlivě navázat kontakt. Může jít o zapálenou debatu, ale také nemusí.

Když už se dostanete do situace jako Tamara, vyžádejte si od člověka, který vás osloví, a třeba vás i zaujme, nějaký důkaz identity. Kontakt na pracovní web nebo třeba na facebookový profil, který má ale seriózní historii a nevznikl před pár dny. Řešením je i kopie nějakého průkazu, ale to je samozřejmě pro většinu lidí nepřijatelné. Ať už zvolíte jakoukoli cestu, nenechte se omámit líbivými řečmi a každého, s nímž se pouštíte do „internetového vztahu“, si v rámci možností prověřte.

Jak se bránit stalkerům

Jak moc se u nás obtěžování neznámými osobami množí, je znát i na tom, že na stránkách Policie České republiky najdete rozsáhlý text týkající se stalkingu, který čítá i rady, jak se podobným útokům bránit. Některé z nich zde uvádíme: