Sexuolog Jaroslav Zvěřina: Když to pánům jde příliš rychle

Předčasná ejakulace je problém ještě častější než neschopnost dosáhnout erekce. Přesto se o něm píše málo nebo téměř vůbec. Podle průzkumu Evropské urologické asociace trápí 28 až 32 procent mužů všech věkových i váhových kategorií. Může dosahovat různé intenzity. Nejtěžší případy ejakulují ještě před pohlavním stykem, jiní ve chvíli, kdy zavedou penis ženě do pochvy. Další pak do minuty od začátku soulože (skoro 90 procent postižených) nebo do dvou (téměř 10 procent z nich).