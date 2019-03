das, Novinky

1. Měli jste sex příliš brzy



Sex hned na první schůzce příliš brzy odvádí pozornost od toho, aby vás muž poznal jako lidskou bytost. Důvodem číslo jedna, proč muži ze vztahů utíkají, je ten, že vás vnímají jen jako objekt k uspokojení svých sexuálních potřeb, a ne jako někoho, s kým si rozumí a je jim i jinak dobře.

Chcete-li po muži víc než jen pár fajn společných nocí, pak se snažte hned na začátku odolat pokušení a držte si ho více od těla. Pokud mu hned na začátku řeknete: „Ani nevíš, jak moc mě přitahuješ, jsi neuvěřitelně sexy, ale než se s tebou budu milovat, chci tě poznat víc,” rozhodně vás okamžitě neodstrčí.

Naopak, bude vás sice dál přemlouvat, ale jakmile ucítí, že svá slova myslíte vážně, začne se o vás více zajímat.

Muži jsou v tomto směru trochu jako děti - chtějí vše jen do té doby, dokud to nedostanou. Pak o to ztrácejí zájem. Zamilují se tak jen do žen, u kterých mají potřebu je poznat a k jejich získání musí vyvinout nějaké úsilí.

2. Začnete toužit po skutečném vztahu



Často se stává, že muži k chození přistupují zcela jinak než ženy. „Přestože s vámi tráví více času a je jim s vámi v podstatě dobře, nedávají vašemu společnému životu velkou důležitost. Chtějí si jen užívat, a ne se jakkoliv vázat a přebírat zodpovědnost za vaše pocity,” vysvětluje na svém blogu Hanrahan.

Když se jich tak ženy zeptají, jak to s nimi skutečně myslí a zda by s nimi chtěli společně žít, utíkají.

3. Jste nekompatibilní



Někdy si dva lidé jednoduše po všech stránkách nesedí a muži jsou prvními, kteří to poznají a vztah zbytečně neprotahují. Důvodů k vzájemné nekompatibilitě přitom může být hned několik - od různých životních plánů přes jiný pohled na svět, až po neuspokojivý sex.

Muži obvykle neradi investují svou energii i čas do něčeho, čemu nevěří a vy je těžko přesvědčíte, že tomu tak není. Někdy je prostě lepší se smířit s realitou než si za každou cenu cokoliv vynucovat.