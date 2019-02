lin, Novinky

Mnoho z nás by mohlo namítnout, že činy jsou důležitější než slova. To do určité míry může platit, ale pravdou, že i slova mají ve vztazích své důležité místo. Podle expertů je totiž verbální komunikace stejně důležitá, jako ta neverbální. Jaké věty by měly ve vašem vztahu zaznívat?

„Jsem tu pro tebe“

Páry, které se často ujišťují o tom, že jsou si navzájem oporou, se snadněji vyrovnávají s každou výzvou, kterou jim osud přichystá. Ať už jednoho z vás trápí duševní zdraví, špatné pracovní prostředí nebo zdravotní stav, je důležité, abyste věděli, že na to nejste sami. Bezpodmínečné partnerské podpoře se totiž nic nevyrovná.

„Můžu ti s tím pomoct?”

Existují dobré dny a špatné dny. Při těch špatných často nevíme, kde nám hlava stojí, a i obyčejné úkoly se jeví jako nezvladatelné. V tu chvíli by vám měl partner automaticky přispěchat na pomoc a přenést některé z vašich starostí na svá bedra. „Někdy si uvědomíme, že potřebujeme pomoct, až v momentě, kdy nám ji partner nabídne,“ říká sexuální terapeutka Shannon Chavezová pro Huffington Post.

„Sluší ti to”

Komplimenty od partnera zahřejí u srdce pokaždé, a to zejména v dlouhodobém vztahu. Nemusíte si lichotit každý den (pokud o to tedy nestojíte), stačí toho druhého jednou za čas pochválit a udělat mu tím radost. „Komplimenty signalizují, že si vás partner stále všímá a líbíte se mu,“ říká Chavezová.

„Věřím ti“

Každý z nás je občas plný pochybností a nevěří si. Úkolem partnera je v těchto chvílích dodat tomu druhému na sebejistotě a vyjádřit mu plnou podporu. „Podporu můžete vyjádřit i tak, že partnerovi řeknete, že věříte jeho úsudku a každé jeho rozhodnutí budete respektovat a podpoříte ho,“ doporučuje psycholožka Samantha Rodmanová.

„Děkuji ti“

V těch nejsilnějších vztazích si lidé čas od času připomínají, že jsou šťastní, že mají toho druhého. Nečekají na speciální příležitosti, jako jsou narozeniny nebo třeba svátek svatého Valentýna, ale stačí jim hezká společná chvilka, aby tomu druhému vyjádřili city. „Stejně důležité je i děkovat za úkony, které vám možná mohou připadat jako samozřejmost. Pochvalou tomu druhému totiž dodáte pocit důležitosti a uznání,“ říká rodinná terapeutka Spencer Northeyová.

„Omlouvám se“

Každý z nás občas udělá chybu, ale důležité je se za ní v první řadě omluvit, abyste se vyhnuli dlouhodobému konfliktu. „Přiznáním chyby a jejího dopadu, utužíte společné pouto a posílíte celý vztah,“ říká terapeut Kurt Smith.

„Máš pravdu“

Ačkoliv to často není snadné, je důležité přiznat, když má ten druhý pravdu, a pokud svého partnera opravdu milujete, nemělo by vám to činit velké úsilí. Zapomeňte na hrdost, v takovýchto chvílích má vztah přednost.