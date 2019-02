bok, Novinky

Emocionální nevěra může být podle mnohých dokonce nebezpečnější než klasický „úlet”. Hlavně proto, že se mnohem hůře identifikuje, vysvětluje pro Woman´s Health magazín vztahová terapeutka Jane Greerová. O to snazší je pak její přechod v nevěru fyzickou, aniž by o tom měl kdokoli tušení.

„Jde o speciální a intenzivní vztahové pouto s jinou osobou,” dodává.

Jak odbornice upozorňuje, často je dobré poslouchat svůj vnitřní hlas, pokud máte pocit, že něco není správně. Rovněž představila několik příznaků, které mohou na emocionální nevěru poukazovat. A to z pozice obou partnerů.

Těšíte se na setkání s danou osobou víc než na partnera



Vztahy jsou o emocionální energii - čím více jí dáváte, o to víc jí dostáváte. „Když mluvíme o emocionální nevěře, mluvíme jednoduše o emocionální energii, kterou věnujete někde jinde mimo stávající vztah,” vysvětluje klinický psycholog Bill Bercaw.

A jak poznat, že danou energii vydáváte jiným směrem více, než je zdrávo? Zkuste si podle odborníka odpovědět na tyto otázky: Jak moc jsem vzrušena z představy, že danou osobu uvidím? Dávám nadmíru energie do očekávání, kdy se znovu uvidíme? Odpovědi na to mohou mnohé napovědět.

Fantazírujete o dané osobě

Sexuální fantazie o někom jiném nejsou v globálu škodlivé, tedy v případě, že neutrálně sníte o někom pro vás nedosažitelném. Rozdíl je, pokud začnete fantazírovat o někom jiném formou, že jedině on vám může nabídnout to, co partner nikdy nemohl atd.

V takovém případě jde o varovné znamení. „Pokud vás takové myšlenky začnou napadat a budou se vás držet, jde o velmi silný důkaz toho, že se se potýkáte s emocionální nevěrou,” potvrzuje Bercaw.

Je první, komu se chcete svěřit

Zkuste se v rychlosti zamyslet. Povýší vás v práci, budete mít drobnou nehodu, něco zlého vás potkalo. Komu o tom jako prvnímu řeknete? Partnerovi, někomu jinému?

Stížnosti na partnera

Svěřování se se vztahovými problémy sbližuje. Stížnosti ohledně partnerova chování, toho, co nedělá, nebo dělá jinak, než si představujete, tvoří živnou půdu emocionální nevěry.

Jak poznat, že se s emocionální nevěrou potýká váš partner? Že je váš protějšek na jiné emocionální vlně než vy?

Je defenzivní



Zkuste si představit situaci, že ho konfrontujete s faktem, že stále více času tráví někde jinde s někým jiným. Jak zareaguje?

„Červenou vlajku vždy představuje defenzivní chování,” vysvětluje Bercaw. „Lidé, kteří nemají co skrývat, se většinou k takovému chování málokdy uchýlí,” dodává.

Váš sexuální život se zcela změnil

Vliv na změnu sexuálního chování partnera, který se dopouští nevěry, je viditelný podle odborníků nejen u nevěry „klasické”, ale i u té emocionální. Může se velmi zlepšit, nebo naopak téměř ustat.

„Touha po jiném člověku se jednoduše odráží i ve vztahu, ve kterém se dotyčný právě nachází,” vysvětluje psychoterapeutka Ginnie Loveová z americké Floridy.

Mění se jeho zvyky

Pokud měl váš partner mobilní telefon dlouhou dobu jen pro případ potřeby volání a najednou ho nemůže dostat z ruky, neustále někomu posílá zprávy, pak je vhodné zpozornět. Pokud navíc začne tajit, s kým si dopisuje, je to o to závažnější.

„V určitém okamžiku si dotyčný začne uvědomovat, že dělá něco nesprávného, a začne to tajit. Mnohdy s myšlenkou že to, co protějšek neví, ho nebolí,” vysvětluje Loveová.

Používá nové argumenty

Pokud při hádce, ale klidně i při běžné bezproblémové konfrontaci začnete slýchat nové a překvapivé argumenty ze strany partnera, může to být znamením, že někde jinde rozebírá potíže svého vztahu a přebírá názory a pohled někoho jiného, popisuje psychiatrička Gail Saltzová.