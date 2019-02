Jak po rozchodu získat zpět svého expartnera

Máte za sebou rozchod, ale stále nemůžete na svého expartnera zapomenout a byla byste ochotna udělat cokoliv, aby se vrátil? Pak pro vás máme velmi důležitou radu - nedělejte vůbec nic. Nesnažte se navázat jakýkoliv kontakt. Zní to nelogicky, ale podle koučky a odbornice na vztahy, která vystupuje pod jménem Lucia, je to jediné, co skutečně funguje.