Moderní muž by měl být stále stejně silný a ochotný se za ženu postavit, i on ale někdy zatouží po slovech útěchy, uznání nebo po otevřené náruči partnerky. Některé z „požadovaných” frází přinesl server Yourtango.

Vážím si tě

Ve zdravém vztahu by měla být vzájemná podpora partnerů samozřejmostí. Stejně jako ocenění a poděkování - a to i slovní. Koneckonců to je věc, kterou všichni tak nějak toužíme slyšet, i muži.

Chápu tě

Když člověk prochází těžkým obdobím (v práci či soukromém životě), vždy ocení slova podpory a pochopení, obzvláště pak muži. I oni docení, když je partnerka podpoří, dá najevo, že chápe jejich rozhořčení, pocity úzkosti atd.

Máš tolik času, kolik je potřeba

Někdy i muž jednoduše potřebuje být sám. A mnohdy rozhodně nejde o doklad toho, že by jeho vztah nefungoval, nebo jeho city k partnerce ochladly. Možná uvažuje o změně zaměstnání, případně jak se vyrovnat s určitou starostí. A nejlepší v takové chvíli je, pokud mu partnerka dopřeje dostatek prostoru a času, aby své potíže vyřešil.

Omlouvám se, odpusť mi

Ve vztahu dělají všichni chyby, bez rozdílu pohlaví. Málokdo je ale umí přiznat, a ještě méně lidí se za ně umí omluvit. Proto každá upřímná omluva a uznání chyby od partnerky muže o to víc potěší. A jak odborníci dodávají, možná i on v podobné situaci, kdy vyřkne něco nepěkného, najde snáze cestu k tomu, aby i on uznal svou chybu.

Jsi sexy

Muži tak často nepožadují slova chvály ohledně atraktivity jako ženy, to ale neznamená, že je slyšet nechtějí. Stačí se občas zmínit, že je partner sexy a uvidíte, co to s ním udělá.

Nechceš někam zajít s kamarády?

Prohlášení, po kterém se mnohým mužům doslova rozzáří oči. I oni totiž někdy rádi tráví čas jen se svými kamarády, bez partnerky, aniž by za tím mělo být cokoli jiného. A pokud vědí, že ji to nerozzlobí, pak budou o to spokojenější.

Děkuji



Poděkovat komukoli za cokoli, malého i velkého, není nikdy na škodu. Ve vztahu je to pak o to důležitější. Pokud navíc žena děkuje partnerovi i za různé maličkosti, dává mu tím jasně najevo, jak si ho váží.

Potřebuji tě

Pocit, že je člověk potřebný, se nikdy neomrzí. Především pak u mužů v moderní době, kdy jejich partnerky zvládají stále více věcí i bez jejich pomoci.

Věřím ti

Důvěra je ve vztahu velmi důležitá. Když muži řeknete, že mu důvěřujete, nevyjadřujete tím jen svou podporu, dáváte tím jasně najevo, že jeho rozhodnutí jsou správná, jeho plány jsou založeny na dobrých myšlenkách a že má talent dosáhnout všeho, co si přeje.