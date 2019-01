das, Novinky

Naše podvědomí nerozlišuje mezi tím, co je pro nás dobré, a co ne. Upřednostňuje jen to známé. Pokud tedy necháme seznamování na náhodě, pak je velká pravděpodobnost, že se dostaneme do začarovaného kruhu, kdy budeme neustále sázet na stejné typy protějšků, které pro nás ale ve skutečnosti nebudou vhodné.

„Proto pokud chcete zažít plnohodnotný vztah založený na vzájemné přitažlivosti a tolerantnosti a ne ve vztahu jen přežívat, pak musíte rozbít své vzory v podvědomí a zbavit se všech přesvědčení, která vás omezují a řídí vaše chování,” doporučují na svém blogu odborníci na vztahy Orna a Matthew Waltersovi.

Láska a krásný vztah nejsou doménou jen několika málo šťastlivců, takový vztah může mít naprosto každý, vždy jen záleží na uvědomění si vlastních vzorců a snahy je změnit.

„Popřemýšlejte tedy o rozdílech, jak chcete, abyste byli milováni a co jste zažili v dětství, zároveň srovnejte všechny svoje předchozí vztahy se svými představami a zkuste si uvědomit všechny se opakující emocionální vzorce. Samozřejmě zprvu budete mít pocit, že každý vztah byl jedinečný a odlišný, ale vězte, že každý vztah má společnou nit. Dokud ji neodhalíte, pak těžko ve svých vztazích něco změníte,” radí odborníci.

Dějové linky z minulosti nezměníte, ale pokud budete chtít, můžete změnit jejich význam, a to právě tím, že něco přidáte k těmto událostem. Vaším cílem musí být přepsání příběhu lásky ve vaší podvědomé mysli.

„Jakmile bude vaše podvědomí v souladu s vaší touhou, pak obvykle pravou lásku najdete velmi rychle a bez většího úsilí,” uzavírají téma.