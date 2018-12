lin, Novinky

Dejte si navzájem to nejlepší z vašeho času

Existuje velký rozdíl v tom, jaký druh volného času partnerovi věnujete. Pokud se každý den vracíte domů vyřízená z práce, a to jediné, na co máte náladu, je společné koukání na seriál, pak se nemůžete divit, že vám to občas zaskřípe. Jak to napravit?

„Začněte tím, že budete věnovat partnerovi svou plnou pozornost. Přestaňte skládat prádlo nebo sledovat televizi, když si s vámi chce povídat a místo toho spolu vyrazte na romantickou večeři,” radí terapeutka Talia Wagnerová pro Huffington Post.

Motivační schůzky jednou za čtvrtletí

Partner by měl být vaším skalním fanouškem a zároveň nejstabilnější podporou. Abyste na to nezapomněli, vytvořte si nový rituál a jednou za kvartál si řekněte, jaké máte cíle či aspirace, a jak vám může váš protějšek pomoci jich dosáhnout.

„Partner by měl být jako vítr ve vašich plachtách. Měl by vás podporovat, pomáhat vám a motivovat. Jen tak docílíte zdravého a uspokojujícího vztahu,” říká rodinná terapeutka Laura Hecková.

Mluvte o svém vztahu

Partneři by měli o svém vztahu mluvit. Měli by se navzájem chválit za vlastnosti, které na sobě obdivují, ale zároveň i sdílet frustrace, kterými právě procházejí. Nebojte se proto si s partnerem o dobrých i špatných věcech promluvit. Uvidíte, že tím pročistíte vzduch, a navíc si vyzkoušíte, jak na vaše pocity umí partner reagovat.

Dejte si novoroční předsevzetí týkající se vás dvou

Každý z nás dělá věci, které toho druhého rozčilují. Ať už po sobě necháváte vlasy v koupelně, nebo nedáváte špinavé oblečení do koše, vyberte si s partnerem jednu věc, o které víte, že toho druhého rozčiluje a zavažte se k tomu, že ji v příštím roce nebudete dělat.

Uvidíte, že i tyto malé krůčky dokážou vztah zlepšit, a navíc to může být i docela legrace.

Buďte občas sobečtí

Cítíte výčitky pokaždé, když plánujete s kamarádkami prodloužený víkend nebo když si chcete zařídit drahé členství ve fitness centru? Tak s tím přestaňte.

„Péče o sebe sama je nejlepším návodem na to, aby se dařilo i vašemu vztahu. Jen člověk, který je sám se sebou spokojený po psychické, fyzické, mentální a duševní stránce, dokáže být spokojený i ve vztahu s jiným člověkem,“ radí psychoterapeutka Tina Tessinaová.