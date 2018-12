lin, Novinky

Protikladné pohyby

Páry, které jsou citově propojené, mají ve většině případů i synchronizovaný jazyk těla, aniž by o tom věděly. Při rozhovoru k sobě jedinci naklánějí hlavu, drží se za ruce, sedí blízko sebe a celkově působí harmonickým dojmem.

Oproti tomu páry, které k sobě tak blízko nemají, to mají zcela naopak. „Když se necítíme citově napojeni, máme tendence mezi sebou vytvářet prostor a například si sedat naproti partnerovi, místo vedle něj a tak podobně,“ říká expertka na řeč těla Lisa Mitchellová pro Huffington Post.

Nedostatek očního kontaktu

Nikdy nepodceňujte sílu očního kontaktu. Často zmiňovaná studie z roku 1970 totiž jasně ukázala, že intenzita a délka očního kontaktu je i jakýmsi metrem lásky a ti, kteří se na sebe příliš nedívají, často nebývají ani zamilovaní.

„Oční kontakt v sobě skrývá jakýsi pocit důvěry. Lidé mají navíc tendenci se dívat na to, co se jim líbí a co mají rádi. To znamená, že pokles očního kontaktu může značit potíže,“ souhlasí odbornice na řeč těla Traci Brownová.

Neupřímný úsměv a grimasy

„Neupřímný úsměv, žádný úsměv nebo posměšné grimasy většinou signalizují problémy,“ říká analytička v oblasti chování Lillian Glassová a dodává, že neupřímný úsměv poznáte podle toho, že se pleť nezvrásní, pusa se neotevře a oči zůstanou zcela bez emocí.

Postavení chodidel

Pravdou je, že postoj ve stylu nohy do X není příliš atraktivní, ale přesto člověk, který tak stojí, vyznačuje, že se mu dotyčný líbí. Tím, že se snažíme prsty nohou obrátit k sobě, se totiž snažíme opticky zmenšit svou postavu, vypadat lépe a neškodně.

„Naopak, když chodidla odvrátíme od sebe, je to znamení emocionálního nesouladu,“ tvrdí Glassová.